Game Of Thrones 8.Sezon 3. bölüm canlı hangi kanalda İzlenir? Game Of Thrones 8. sezon izleme alternatif yolları!

Game of Thrones’un 8. sezon 3. bölümün canlı olarak nasıl izlenebileceği merak ediliyor. Son sezonunda 6 bölüm olarak yayınlanacak olan Game of Thrones’da 2 bölüm geride kaldı. Bekleneni vermeyen bölümler büyük savaşa hazırlık olarak değerlendirilirken, 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece yayınlacak olan 3. bölüm için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin en uzun süreli bölümü olacak 3. bölüm tam 1 saat 22 dakikadan oluşacak. Game of Thrones izleme yollarını haberimizin detaylarında bulabilirsiniz…

GAME OF THRONES NASIL İZLENİR?

Game of Thrones, ABD'de yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden Türkiye yayıncısı Digiturk tarafından Türkçe altyazılı bir şekilde yayınlanacak. Diziyi takip edip izleyebilmeniz için Digiturk üyeliğinizin bulunması gerekiyor.

Game Of Thrones 8. sezon 2. bölümü 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece, sabaha karşı 04.00'te Türkçe altyazılı olarak yayınlandı. Kaçıranlar için dizinin tekrarı ise 22 Nisan akşamı tekrardan ekranlara gelecek.

GAME OF THRONES 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Game of Thrones’un 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen 3. bölüm Türkiye saati ile 28 Nisan’ı 29 Nisan’a bağlayan gece 04.00’da yayınlanacak. Sadece Game of Thrones değil, dizi tarihinin en büyük savaşının olacağı iddia edilen bölümde, Gece Kralı Winterfell’e varıyor. Jon’un “Gece kralı geliyor.” dediği fragmanda savaş gerilimi devam ediyor. Daenerys Targaryen ise Jon Snow’a “Ölüler geldiler bile” diyor. Fragmanın sonunda ise sol taraftaki gruba liderlik edecek olan Birenne of Tarth’ı görüyoruz ve askerlerine yerlerini korumalarını emrediyor.

GAME OF THRONES YENİ BÖLÜM TARİHLERİ

Game of Thrones’un 8. sezon bölüm tarihleri ve süreleri şöyle olacak:

1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak.

2. Bölümü 21 Nisan'da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak.

3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak.

4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak.

5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak.

6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak.

GAME OF THRONES'TAN KIRILMASI ZOR İZLENME REKORU!

Taht Oyunları'nın ilk sezonu 17 Nisan 2011'de, ikinci sezonu ise 1 Nisan 2012'de ABD'de HBO kanalında ilk gösterimini yaptı. Aynı gün veya daha sonraki haftalarda ya da aylarda, dizi diğer birkaç ülkede daha yayınlanmaya başladı. Dizi yalnızca HBO ve ona bağlı kanallarda bulunmaktadır; üçüncü şahıslara ait istem üzerinden video servislerinde ve çoğu ülkede bulunmamaktadır. Bu durum dizinin geniş çaplı bir korsan yayınının varlığına yol açıyordu.

Taht Oyunları'nın ilk sezonunda ilk pazar gecesi yayınlanması olduğu için ortalama 2.5 milyon izleyiciye sahipti ve tüm tekrarlar ile bölüm başına ortalama brüt 9.3 milyon izleyiciye sahipti. İkinci sezonda ise ortalama brüt 11.6 milyon izleyiciye sahipti. Üçüncü sezonda ise 14.2 milyon kişi izleyicisi Taht Oyunları'nı The Sopranos'tan sonra HBO dizilerinin en çok izlenen 2.dizisi yaptı. Dördüncü sezonda ise HBO ortalama brüt 18.4 milyon izleyici sahip olduğunu söyledi, daha sonra 18.6 milyon olarak düzeltti ve The Sopranos'un rekorunu geçmiştir.

GAME OF THRONES KONUSU

Yazların onlarca yıl, kışların ise bir ömür sürebildiği bir diyar, içten içe nifakla kaynamaktadır. Köklerini saldıkları topraklar kadar soğuk ve sert olan Starklar'ın kalesi Kıştepesi'nin kuzeyinde, Yedi Krallık'ı koruyan Sur'un ardında tekinsiz güçler toplanmaktadır. Kuşkulu bir ölümün ardından kralı ve dostu tarafından saltanat makamı olan güneye çağrılan Eddard Stark kendisini Demir Taht'ı arzulayanların baş döndürücü entrikalarının arasında bulur. Dostuyla düşmanını, gerçekle yalanı ayırt edemez olan Eddard'ın ne kıyısında yürüdüğü uçurumdan, ne de Ejderkrallar'ın soyundan gelen sürgün Targaryen kardeşlerin taştan ejder yumurtaları ve soylu atların sırtında serpilen iktidar düşlerinden haberi vardır. Kış, Starklar ve yandaşları için olduğu kadar Yedi Krallık için de uğursuz alametlerle gelmektedir. Taht mücadeleleri her zama