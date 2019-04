Game Of Thrones 8.Sezon 3. bölüm canlı hangi kanalda İzlenir? Game Of Thrones 8. sezon izleme alternatif yolları! Game of Thrones’un 8. sezon 3. bölümün canlı olarak hangi kanalda izlenebileceği merak ediliyor. Game of Thrones’un son sezonu büyük bir heyecana sahne oldu. İlk bölümleri hazırlık havasında geçen Game of Thrones’da dizinin en büyük savaşının yer alacağı 3. bölüm geldi çattı. Yeni bölümü Türkiye saati ile saat 04.00’te yayınlanacak olan Game of Thrones’un yeni bölüm fragmanı da geldi. Game of Thrones’un nereden izlenebileceğini haberimizin detaylarında bulabilirsiniz