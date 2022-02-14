Gazeteci döven Muharrem Sarıkaya geri döndü! Habertürk'e tepki yağdı

14 Şubat 2022 Pazartesi 15:05 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 15:05

İHA çalışanı Ahmet Demir'e tokat attığı anlar ortaya çıktıktan sonra Habertürk'teki yazılarına ara veren Muharrem Sarıkaya geri döndü. Ahmet Demir'e tokat attığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Habertürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Sarıkaya, "İkinci şans" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Tokat skandalı sonrasında Ankara temsilciği görevinden istifa ettiği Habertürk'teki yazıları da yayınlanmayan Muharrem Sarıkaya'nın iş akdinin sonlandırıldığı düşünülüyordu.

DESTEK GÖRDÜĞÜNÜ BELİRTTİ

Sarıkaya ara sonrası ilk yazısında, "Ciner Medya Grubu yöneticilerimin, meslektaşlarımın ve arkadaşlarımın bana karşı tutumları, destekleri de en büyük tesellim oldu. Bütün bunları bana tanınan ikinci şans olarak görüyorum... İkinci şansın üçüncüsü olmadığını da biliyorum. Bu bilinçle tekrar merhaba diyorum..." dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sarıkaya'nın yazılarına yeniden başlamasının ardından sosyal medyada da tepki tweetleri atıldı.

Gelen bazı yorumlar şöyle;

- Gazeteciye tokat atan Muharrem Sarıkaya Habertürk'e geri döndü. Söyleyeceklerim bu kadar.

- Tokatçı saldırgan Muharrem Sarıkaya, Habertürk'teki yazılarına geri döndü: İkinci şansın üçüncüsü olmadığını da biliyorum

- Muharrem Sarıkaya, Habertürk'te yazmaya yeniden başlamış. Bi Tokat daha atarsa genel müdür olur sanırım! Dedem ulan oğlum bu ülkede her şey olabilirsin ama rezil olmazsın derdi! Adam heykeli dikilecek adamdi vesselam

- Habertürk, canlı yayında meselaktaşını tokatlayan Muharrem Sarıkaya ile yola devam etmeye başlamış. Muharrem Sarıkaya "ikinci şans" diye yazı yazmış. Sıradan bir editörü harf hatası yapsa kovacak ve ikinci şansı vermeyecek kurum böylesine skandal olayda 2. şansı verebilmiş. Yazık

- Muharrem Sarıkaya hoşgeldiniz. Sırada dayak yiyecekler sizi bekliyor.

Muharrem Sarıkaya, Habertürk TV canlı yayınında, İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüler ortaya çıkmış, görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonrası meslek örgütleri ve kamuoyundan gelen yoğun tepkilerin ardından özür dilemiş ve olayın ardından Habertürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa etmişti.