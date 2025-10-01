Gazze'ye 100 mil kaldı! Filodaki aktivist 24 TV'den dünyaya seslendi: Korkmuyoruz

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunduran filo soykırımcı İsrail'in saldırılarına uğradı.

İnsanlık vicdanını taşıyan Küresel Sumud Filosu'nda yaşananları Aktivist Muhammed Fatih Sinan 24 TV'ye anlattı.

SUMUD FİLOSU "YÜKSEK RİSKLİ BÖLGE"YE GİRDİ



İSRAİL'DEN FİLONUN AMİRAL GEMİSİNE BASKIN

Dün gece filonun tacizlere uğradığını aktaran Sinan, siyonist İsrail'e ait savaş gemilerinin filoya yanaştığını sayısız dronların üzerlerinden uçtuğunu söyledi. Sinan, "Bütün gemiler acil durum protokolüne geçtiler. Herkes uyandı. Can yelekleri giyildi. Alarmlar verildi. Amiral gemisiyle olan bütün irtibatımızı yitirdik. Çünkü müthiş derecede sinyal yayan bir jammer kullandılar. Dün gece itibariyle gemilere herhangi bir çıkarma yapılmadı ama müthiş derecede psikolojik bir saldırı aynı zamanda bir etrafta abluka vardı diyebilirim" dedi.

"GERİ ADIM ATMIŞLIK YOK"

Filo tarafından bir denizaltının da tespit edildiğini belirten Sinan, "Şu anda bütün gemiler birbirlerine yakın mesafede seyahat ediyorlar. Yani bütün gemilerimiz şu anda yolculuğa aynı usul ve prosedürle devam ediyor. Herhangi bir geri adım atmışlık yok. Kararlılıkla devam ediyoruz. 100 milin biraz üstünde yani 100 mil kadar diyebilirim. Gazze'ye uzaklıktayız" dedi.

"DÜNYA FİLOYA SAHİP ÇIKMALI"

Bütün dünyanın ayağa kalkması gerektiğini belirten Sinan, "Biz insanlığın vicdanını taşıyoruz. İnsanlığın umudunu taşıyoruz. Tamamen İnsani bir koridor açmak üzere yardım malzemesi taşıyan ve tamamı sivil vatandaşlardan oluşan bir filoyuz ve bu tacizler, bu saldırılar kabul edilemez. 2 yıldır hiçbir şekilde abluka kıramayan Birleşmiş Milletler ve uluslararası sistem en azından hiçbir şey değilse canlarını tehlikeye atmak pahasına geride her şeylerini geride bırakarak Gazze'deki yavrulara ulaşmak için Akdeniz'e yelken açan bu filo sahip çıkmayı başarmalılar. Bu filo bir şekilde Gazze'ye ulaşmalı. Bu pervasızca hayat İnsanlığa, tabiri caizse insanlığın göğsüne hançer saplayan Siyonist İsrail'e karşı atılan en azından bu sivil hareket bir şekilde muhafaza edilmeli diye düşünüyorum. En azından dünya bunu başarmalı. Hiçbir şey yapamazsa bunu başarmalı" ifadelerini kullandı.

"SÖZDE ANLAŞMANIN DIŞINDA BİR ORGANİZASYONUZ"

İsrail ile ABD arasında yapılan Gazze anlaşmasına ilişkin Sinan, "Bu anlaşma gerçekleşse de gerçekleşmese de Filistin tarafı ve işgalci Siyonist İsrail tarafı bu anlaşmadan yana olsa da olmasa da bu organizasyon, bu misyon tamamen insani bir koridor açmak üzere yola çıkmış bir organizasyon" dedi.

"İLK DEFA GAZZE'YE BU KADAR YAKLAŞIYORUZ"

Sumud engellense de arkadan ikinci dalga konvoyun geldiğini söyleyen Sinan, "Vicdan gemisi geliyor. Biliyorsunuz Malta'da saldırıya uğramıştı. Pes etmediler, gemiyi tamir ettiler ve tekrardan yola çıkıyorlar. 3. dalga hazırlanıyor. Yani artık bir şeylerin yapılması lazım. Bu birtakım akıl oyunlarıyla, anlaşmalarla halen daha Gazze'de açlıktan hayatını kaybeden yavrucakların oyalanmaması gerekiyor. İlk defa bu kadar yaklaşıyor insanlık Gazze'ye ve bunun ucuz hesaplara kurban edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah sağlıkla sıhhatle afiyetle Gazze'ye varabiliriz. Taşıdığımız insani yardımları ve insanlığın vicdanını Gazze'ye ulaştırabiliriz." dedi.

"KORKMUYORUZ"

İsrail'in gemilere çıkartma yapacağının konuşulduğunu söyleyen Sinan, "Kendimizi bu senaryolar hazırlayarak bu yola çıktık. Korkmuyoruz. Bir şekilde Gazze'ye ulaşmanın derdindeyiz. Ama ne gelirse Allah'tan onu da kabul etmiş, boyun eğmiş durumdayız. Lütfen Sumud'u konuşmayı Bırakmayın. Lütfen, Gazze'yi konuşmayı bırakmayın. Gazze'nin önüne birinin veya bir şeyin geçmesine müsaade etmeyin. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yani TürkMedya gerçekten buna sahip çıkıyor ve biz buna müteşekkiriz, minnettar" ifadelerini kullandı.