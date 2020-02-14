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Medya

Gel Dese Aşk ne zaman başlayacak? Gel Dese Aşk dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Gel Dese Aşk ne zaman başlayacak? Gel Dese Aşk dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde merak ediliyor. Başrollerini Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik'in paylaştığı atv ekranlarının yeni dizisi Gel Dese Aşk ilk teaser'ıyla günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Duayen yönetmen Osman Sınav'ın 10 yıl önce yazdığı hikayeden yola çıkılarak hazırlanan dizi, gerek senaryosu gerekse oyuncularıyla izleyiciyi şimdiden meraklandırdı. Gel Dese Aşk dizisine dair araştırmalar hız kazandı. Gel Dese Aşk'a dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

14 Şubat 2020 Cuma  11:54 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 11:54

Başrollerini Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik'in paylaştığı atv ekranlarının yeni dizisi Gel Dese Aşk ilk teaser'ıyla günün en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başardı. Osman Sınav'ın 10 yıl önce yazdığı hikayeden yola çıkılarak hazırlanan dizi, gerek senaryosu gerekse oyuncularıyla izleyiciyi şimdiden meraklandırdı. Gel Dese Aşk dizisine dair araştırmalar da hız kazandı. Gel Dese Aşk ne zaman başlayacak? Gel Dese Aşk dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Gel Dese Aşk dizisine dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.

GEL DESE AŞK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gel Dese Aşk dizisinin ne zaman ekranlara geleceği henüz açıklanmadı. Gel Dese Aşk dizisi yayın tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GEL DESE AŞK KONUSU NEDİR?

Gel Dese Aşk dizisi; görevleri ve istekleri arasında sıkışan, mutsuzluklarını, suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini ele alıyor.

GEL DESE AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Gel Dese Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Altan Gördüm, Mehmet Atay, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Aslıhan Malbora, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Piriçci yer alıyor. 

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