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Gelinim Mutfakta 22 Şubat'ta kim elendi? Son bölümde birinci kim olacak, 5 altın bileziğin sahibi

Kanal D'nin gündüz kuşağına damga vuran Gelinim mutfakta 245. son bölümüyle ekranlara gelecek. Hafta finaline gelen sürpriz konuk eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Gelin mutfakta puan durumu nasıl? Gelin Mutfak'ta son bölümde elenecek olan gelin kim olacak? Kaynanaların verdiği puanlarla 21 Şubat salı günü 244. bölümde günün birincisi olan gelin altının sahibi oldu. Bircan, 7 puanla günün en düşük puanını alırken, Gülcan 14 puanı alarak çeyrek altının sahibi oldu. Peki 245. son bölümde kim birinci olacak. Birinci olup 5 altın bileziğin sahibi gelin kim? İşte son bölümle ilgili ayrıntılar.

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Gelinim Mutfakta 245. bölümüyle gündüz kuşağına yine damga vuracak. 244. bölümde Gülcan 14 puanı alarak çeyrak altının sahibi olmuştu. Peki 245. yeni bölümde 5 altın bileziğin sahibi kim olacak? Yeni bölümde hafta finaline gelen sürpriz konuk eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Son bölümde puan durumu nasıl? 245. yeni bölümde kim elenecek? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu  ve 244. bölümle ilgili bazı bilgiler
 

GELİNİM MUTFAKTA 245. YENİ BÖLÜM İZLE

 
Gülcan ve Bircan arasında çıkan tartışma iki gelinin birbirlerine olan tavrını ortaya çıkardı. Besime Hanım ve gelini Gülcan arasında yaşanan bir olaya Bircan, farklı bir şekilde sonradan dahil olunca gerilim yaşandı. Bircan'ın, Gülcan hakkında "Boş konuşuyorsun" cümlesi tartışmayı iyice alevlendirdi.
 
Filiz Hanım, program öncesi kayınvalideleri bir araya getirerek kolbastı öğretti. Program öncesi çalışma yapan kayınvalideler, stüdyoya oynayarak girince Fatih Ürek ve gelinler oldukça şaşırdı. Besime Hanım'ın da dahil olduğu kolbastı oyunu, gelinleri oldukça eğlendirdi.
 

GELİNİM MUTFAKTA 21 ŞUBAT 244.BÖLÜM PUAN DURUMU
 
Günün en düşük puanını alan isim 7 puanla Bircan olurken, sıralama şu şekilde devam etti; 12 puan Ezgi ve 13 puan Nergis.
14 puanlı Gülcan ise en yüksek puanı alarak çeyrek altını alan gelin oldu. 

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