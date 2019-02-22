Gelinim Mutfakta 22 Şubat'ta kim elendi? Son bölümde birinci kim olacak, 5 altın bileziğin sahibi

Gelinim Mutfakta 245. bölümüyle gündüz kuşağına yine damga vuracak. 244. bölümde Gülcan 14 puanı alarak çeyrak altının sahibi olmuştu. Peki 245. yeni bölümde 5 altın bileziğin sahibi kim olacak? Yeni bölümde hafta finaline gelen sürpriz konuk eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Son bölümde puan durumu nasıl? 245. yeni bölümde kim elenecek? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu ve 244. bölümle ilgili bazı bilgiler

Gülcan ve Bircan arasında çıkan tartışma iki gelinin birbirlerine olan tavrını ortaya çıkardı. Besime Hanım ve gelini Gülcan arasında yaşanan bir olaya Bircan, farklı bir şekilde sonradan dahil olunca gerilim yaşandı. Bircan'ın, Gülcan hakkında "Boş konuşuyorsun" cümlesi tartışmayı iyice alevlendirdi.

Filiz Hanım, program öncesi kayınvalideleri bir araya getirerek kolbastı öğretti. Program öncesi çalışma yapan kayınvalideler, stüdyoya oynayarak girince Fatih Ürek ve gelinler oldukça şaşırdı. Besime Hanım'ın da dahil olduğu kolbastı oyunu, gelinleri oldukça eğlendirdi.

GELİNİM MUTFAKTA 21 ŞUBAT 244.BÖLÜM PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan isim 7 puanla Bircan olurken, sıralama şu şekilde devam etti; 12 puan Ezgi ve 13 puan Nergis.

14 puanlı Gülcan ise en yüksek puanı alarak çeyrek altını alan gelin oldu.