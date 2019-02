Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? (1 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?)

Gelinim Mutfakta birinci kim olduğu ve 1 Ocak puan durumuna göre kazanan isim merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta 1 Ocak Cuma günü yayınlanan bölümüyle haftanın beşinci gününü tamamladı. Haftanın finaline doğru rekabetin arttığı Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan 230. bölümüne gelinlerin, kayınvalidelere karşı göbek atıp şarkı söylediği eğlenceli anlar damga vurdu. İşte 1 Ocak Gelinim Mutfakta kazanan isim ve puan durumu

Gelinim Mutfakta 46. haftayı tamamlamaya hazırlanıyor. Hafta içi her gün çeyrek altın, cuma günleri ise altın bilezik kazandıran Gelinim Mutfakta, bugün 230. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Gelinim Mutfakta şaşırtıcı ve iddialı diyalogların yaşandığı Gelinim Mutfakta 207. bölümde puanlama öncesi Yağnur ve Rümeysa arasında yaşanan kriz değerlendirilirken Yağnur gözyaşlarını tutamadı.

Gelinim Mutfakta 2019’un ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni yılın ilk programına Rümeysa ve Yağnur'un tartışmaları damga vurdu. Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri "Pazılı Mısır Ekmeği" için yarıştılar! Gelinler arasındaki kaos devam ederken Ziyafet Hanım'ın tabakların sadece bir tanesine iyi puan vermesi kafalarda soru işareti yarattı. Puanlama sonrası yaşanan tartışmada Yağnur, duygularını ifade etmekte zorlandı. Rümeysa'nın sert tavırlarına karşılık kırıldığını atan Yağnur, duygularını ifade etmekte zorlandı.

1 Şubat’ta kim elenecek?



Gelinim Mutfakta haftanın finalinde elenen isim 1 Şubat puanlamalarının tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak. Gün birincisinin belirleneceği haftanın finalinde aynı zamanda elenen yarışmacı da duyurulacak.



“Gelinim Mutfakta kim elendi?” sorusu bugün Fatih Ürek’in haftanın son puanlamalarını açıklamasıyla birlikte belirlenmiş olacak. Hafta boyunca dönem dönem gergin anların yaşandığı sevilen yarışma programında perşembe günü açıklanan puan durumları herkesi şaşırtmıştı.

Rümeysa'nın, Yağnur için "Burada herkes seni seviyormuş gibi davranıyor" sözleri gelinler ve kayınvalideler arasında tartışıldı. Bu durum kaşısında duygularına hakim olamayan Yağnur gözyaşlarını tutamadı. Elif'e de Rümeysa'ya da kırıldığını söyleyen Yağnur'un, duygularına hakim olamaması konuşuldu. Rümeysa ise Yağnur'u kırdığını düşünerek Yağnur'dan özür diledi. Gün sonunda ise yarışmacılardan biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?



GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Haftanın ikinci gününde kayınvalidelerden 6 puan alan Elif sonuncu, 11 puan alan Yağnur 3'ncü oldu. Gün birincisi ise 18 puan alan Rümeysa oldu, yarışmaya geri dönen Ezgi ise ikincilik elde etti.

Yayınlanan son bölümde; gelinlerin izleme odasında oturan kayınvalidelere karşı, göbek atıp oynaması sonunda Reyhan Hanım elinde süpürgeyle soluğu gelinlerin yanında aldı.

GELİNİM MUTFAKTA PROGRAMINDA DÜN NELER YAŞANMIŞTI?



Ezgi, diğer gelinleri de yanına alarak izleme odasında bulunan kayınvalidelerin önünde göbek atıp şarkı söyleyince kayınvalidelerden Reyhan Hanım ve Songül Hanım soluğu mutfakta gelinlerin yanında aldılar. Elinde süpürgeyle gelinleri kovalayan Reyhan Hanım, gelinlere kayınvalide dayağı attı. Kayınvalidelerden kaçan gelinler zor anlar yaşasa da eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.



Perşembe gününün puan durumu ise şöyleydi; Günün en düşük puanını alan isim Gözde günün sonuncusu oldu. Aynı zamanda bu skor tüm zamanların en düşük ikinci skor oldu. Öte yandan 31 Ocak'ta günün en düşük puanını alan ikinci gelin 13 puanla Sinem oldu. Günün en yüksek puanını alarak gün birincisi ve çeyrek altının sahibi olan yarışmacı ise 17 puanla Gülcan oldu.





Gelinim Mutfakta haftanın finalinde elenen isim Kanal D ile aynı anda içeriğimizde olacak.

Reyhan Hanım gelinleri kovalayınca stüdyoda komik görüntüler ortaya çıktı. Gülcan ise Sina ve Ezgi'nin oyun peşinde olduğunu söyleyince ortalık yine karıştı. Ezgi puan konusunda Gülcan'a karşı hırs yaptığını açık açık söyledi. Gün sonunda gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı.

Gelinim Mutfakta 230. Bölümünde Sevinç-Gözde Dutçu, Besime-Gülcan Ekinci, Songül-Sina Malatya ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri " pekmezli lahanalı tavuk bonfile" tarifi ile yarıştılar. Gün değerlendirmesi neticesinde 4 puan alan Gözde, gün sonuncusu oldu. Gözde’yi 13 puanla Sina takip etti. 17 puan toplayan Gülcan, çeyrek altını almaya hak kazandı. Ezgi ise 15 puanla ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM İZLE

Gelinim Mutfakta Yarışma Formatı



Gelinim Mutfakta yarışması Fatih Ürek’in sunumu ile dört kayın valide ve gelinlerinin yarıştığı ve her hafta cuma günü büyük ödülün verildiği ve bir gelin ve kayınvalidenin elendiği bir yarışmadır. Gelinim Mutfakta yarışması eğlenceli ve izleyiciyi ekrana çekebilecek bir program. Yarışmada gelinler kendilerine verilen süre içerisinde yemeklerini hazırlayacaklar, bu yarışta gelinleri an ve an izleyen kayınvalideler tabakların kime ait olduğunu bilmeden puanlama yapacaklar. yarışmaya gelinler kayın valideleri ile birlikte katılacaklar. Mutfakta her gelin kayın validelerinin talimatları ve yardımları ile en güzel yemekleri yapmaya çalışacaklar. Damak tadına uygun, hem görsel açıdan hem de lezzet açısından en güzel yemeği yapıp en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.



Gelinim Mutfakta ödülü nedir?



Gelinim Mutfakta’da gelinler cuma gününe kadar en yüksek puanı alırlarsa gelin ve kayınvalide birlikte birinci olacak ve 10 Bin Liralık 5 bileziğin sahibi olacak. Programda haftanın en düşük puanını alan gelin ve kayınvalide ise yarışmaya veda edecek ve yeni gelin ve kayınvalide yarışmaya katılacak. Gelinim Mutfakta yarışma olmasının ötesinde yeni tatların ve lezzetlerin ekranlara geleceği bir program olacak.



Gelinim Mutfakta başvuru formu



Gelinim Mutfakta yarışmasına nasıl başvurulur? Başvuru yapmak için öncelikle başvuru formunu doldurup gönder butonuna basmanız gerekiyor. Başvuru formuna Kanal D’nin resmi internet sitesinde “Programlar” sekmesi altında “Gelinim Mutfakta” yarışmasına tıkladıktan sonra “Başvuru Formu” linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Başvuru formuna kendinizin ve kayın validenizin kişisel bilgileri girdikten sonra formunda altında yeşil renkteki “GÖNDER” butonuna basarak başvuruyu tamamlamış oluyorsunuz.