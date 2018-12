Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu kim elendi 21 Aralık Gelinim Mutfakta son bölüm izle Kanal D’de

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu kim elendi Gelinim Mutfakta son bölüm izle Kanal D’de! Sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta son dakika birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta elenen isim açıklandı. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Çeyrek altını kim aldı? Gelin kaynana çatışması final bölümünde de devam etti. İşte Gelinim Mutfakta 21 Aralık ile ilgili detaylar... Gelinim Mutfakta yarışması bugün yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkaçak. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanı alan isim çeyrek altın kazanmış olacak. Peki, Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde gün birincisi 21 Aralık kim oldu? İşte, Gelinim Mutfakta yarışması ile ilgili detaylar... Gelinim Mutfakta 40. haftanın beşinci bölümünü tamamladı. Hafta içi her gün çeyrek altın, cuma günleri ise beş bilezik ile ödüllendiren Gelinim Mutfakta’da gelinler bu kez zorlu bir yemek ile kayınvalidelerin karşısına çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın kime gitti?Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr'^de...

21 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI

Gelinim Mutfakta 200. bölümünde, Elif mi, Rümeysa mı, Cansu mu, Yağmur mu kazanacak belli olunca haber sitemizde. Elif şu zamana kadar 8 çeyrek altın ve 5 altın bilezik kazandı. Gülben Ergen, Elif'e 4 puan, Rümeysa'ya 4, Cansu 5, Yağnur ise 1 puan verdi. Günün en düşük puanını alan gelin, 8 puan ile Cansu ve RümeysaGünün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi gelin, 13 puanla YağnurElif ise 12 puan aldıGelin Elif 73 puanla haftanın birincisi olarak 5 altın bileziği almaya hak kazandı.

21 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ

Gelinim Mutfakta'nın 21 Aralık 2018 tarihli 200. bölümünde haftanın en düşük puanını alıp porgrama veda edecek olan gelin açıklanmadı. 200. bölümün olması sebebiyle bu hafta yarışmadan kimse elenmedi.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 20 ARALIK 2018

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini 18 puanla Elif Gelin oldu. Günün en düşük puanını ise 9 puanla Cansu aldı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (19 ARALIK 2018) ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 19 Aralık Çarşamba günü 198. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hem gelinler hem de kayınvalideler arasında zaman zaman seslerin yükseldiği Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde Yağnur’un eşinin dansözlerle çekilmiş fotoğrafı olay oldu. Stüdyoya Yağnur'un eşine ait dansözlerle çekilmiş bir fotoğrafı gösterildi. Eltisini ziyarete gidip gitmeme konusunda eşiyle tartışan Yağnur onu dinlemeyip gidince eşi misilleme yapmış. Dansözlerle çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp altına "Yalnızlık kötü bir şey!" yazmış. Fotoğrafı gören Yağnur'un arkadaşları ona haber vermiş. Eşinin sosyal medyasında gördüğü bu fotoğraf yüzünden kötü olan Yağnur bir süre eşi ile görüşmemiş. O anları anlattığı sırada gözleri dolan Yağnur'a olayı şaşkınlıkla dinleyen diğer gelinler destek oldular. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

Hafta ortasında Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "yumurta dolgulu köfte" tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 11 puan alan Cansu sonuncu oldu. 15 puan alan Elif hem gün birincisi oldu, hem de çeyrek altını kazandı.

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU? 14 ARALIK 2018

GELİNİ MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfaktada 69 puanla Elif haftanın birincisi oldu. Cansu ise 59 puan aldı. Böylelikle Gelinim Mutfakta'nın 39. hafta finalinde birinci olan çiftler açıklanmış oldu. Beş alın bileziği hafta toplamında en yüksek puanı alan Ziyafet-Elif çifti oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alan çifti belli oldu. Emel ve Rümeysa haftanın en düşük puanını alan gelinleri oldu. En az puanı toplayan gelin ve kaynana yarışmaya veda etti. Buna göre haftanın en düşük puanını alan gelini 53 puanla Emel oldu. Rümeysa ise 58 puan alabildi. Böylelikle Gelinim Mutfakta'nın 38. hafta finalinde elenen çift Tuğçe-Emel oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 18 ARALIK 2018

Gelinim Mutfakta 40. hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Hafta içi her gün çeyrek altın, cuma günleri ise beş bilezik ile ödüllendiren Gelinim Mutfakta’nın 18 Aralık tarihli bölümünde gelinler bir sebze yemeği ile kayınvalidelerin karşısına çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın kime gitti?

Gelinim Mutfakta 18 Aralık Salı günü 197. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Cansu, "Ön plandasın" eleştirileri üzerine sert açıklamalarda bulundu. Yağnur, kaynanası Nilgün Hanım tarafından hediye edilen kaktüse veryansın etti. Ziyafet Hanım’ın “Kocaman diken etrafına da ot toplanmış, böyle çiçek mi olur?” sözleri ile ortam gerildi. Günün değerlendirmesinin yapıldığı anlarda ise sürpriz bir video geldi. Ziyafet Hanım, eşi Deniz Bey’in romantik sözleriyle duygusal anlar yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

Hafta ortasında Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "musakka" tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 6 puan alan Yağnur sonuncu, 11 puan alan Rümayesa 3'ncü oldu. Gün birincisi ise 16 puan alan Cansu aldı. 14 puan toplayan Elif son anda çeyrek altını alma hakkını kaybetti.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul’a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir.