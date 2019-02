Gelinim Mutfakta günün birincisi kim olacak? (Gelinim Mutfakta 15 Şubat'ta kim elecenek?)

Gelinim Mutfakta yarışma programında haftanın finali için heyecan dorukta. Birbirinden iddialı yarışmacıların yarıştığı Gelinim Mutfakta haftanın birincisi yarın belli olacak. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta 14 Şubat Perşembe günü yayınlanacak olan 239. Bölümün fragmanı yayında! Sevgililer gününde yarışmacılara ailelerinden özel mesajlar geliyor!

Kanal D’nin hafta içi her gün saat 12.15’te ekrana gelen sunuculuğunu başarılı sanatçı Fatih Ürek’in üstlendiği Gelinim Mutfakta, yayınlandığı ilk günden beri büyük bir beğeni ile izlenmeye devam ediyor. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan programında bugün Kaynanalara eşlerinden gelen sevgi mesajları gelinleri kıskandırıyor! Reyhan Hanıma gelen çiçek kendisini çok mutlu ederken, Filiz Hanıma gelen çiçek kendisini çok şaşırtıyor!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de!

Gelinim Mutfakta haftanın ikinci gününü geride bıraktı. Son bölümde Ezgi'nin sürpriz yaparak, renkli kişiliğiyle tanınan kayınvalidesi Reyhan Hanım gibi hazırlanıp stüdyoya gelmesi herkesi şaşırttı. Reyhan Hanım'a tıpa tıp kendisini benzeten Ezgi stüdyodakileri oldukça güldürdü. Hayalimdeki gelini buldum diyen Reyhan Hanım bu durumdan oldukça memnun kaldı. Gün sonunda kayınvalidelerin puanı toplandı, çeyrek altının kazananı belli oldu.

Gün değerlendirmesi sonunda; 10 puan toplayan Gülcan ve Sina sonunculuğu paylaştı. 15 puan toplayan yeni yarışmacı Nergis, çeyrek altını kazandı. Ezgi ise 14 puanla günü 2. olarak tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASININ FORMATI NASIL?



Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.

Fatih Ürek'in sunduğu ve Kanal D'nin başarılı programı olan Gelinim Mutfakta, iddialı yeni yarışmacılarını bekliyor!



Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 5 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Siz de "İyi yemek yaparım, altınları kaparım!" diyorsanız linkteki başvuru formunu doldurmaya başlayın!