Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? (Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?)

Gelinim Mutfakta son bölümü ile 7 Şubat Perşembe günü ekrana geldi. Cuma günü ise haftanın final bölümü ile ekrana gelecek olan Gelinim Mutfakta programında yaşanan tüm detayları bu haberimizde derledik. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Kanal D ekranlarının renkli yarışma programı Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftaiçi her gün 12.45'te Fatih Ürek'in sunumuyla yayınlanan programda gelinler ve kaynanalar arasında çekişmeler eksik olmuyor.

Gelinim Mutfakta 47. Hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın finaline doğru rekabetin arttığı Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde Ezgi'ye kimden geldiği belli olmayan çiçekler yeni bir krize neden oldu. Gün sonunda ise çeyrek altın heyecanı yaşandı



Gelinim Mutfakta haftanın ortasını 233. Bölümüyle tamamladı. Haftanın üçüncü gününde; Songül Hanım, Ezgi'ye gelen çiçekleri sinirli bir şekilde aldı ve kimin gönderdiği belli olmadığından bu davranışı büyük merak uyandırdı. Besime Hanım, gelini Gülcan'ı kullandığını düşündüğü Songül Hanıma sert tepki verdi Besime Hanım’ı gelini Gülcan'a düğünde taktığı altın miktarı duyanları şok etti.





Gelinim Mutfakta'nın 6 Şubat 2019'da yayınlanan 233. Bölümünde Nurten-Kübra Baysal, Besime-Gülcan Ekinci, Songül-Sina Malatya ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "kabaklı havuçlu börek " ile yarıştılar.



Gün değerlendirmesi sonunda; 4 puan toplayan Kübra sonuncu oldu. Kayınvalidelerden toplamda 11 puan alan Gülcan 3’üncü sırada yer aldı. 18 puan toplayan Sina, çeyrek altını kazandı. Ezgi ise 17 puanla günü 2. olarak tamamladı.



Gülcan'ın şakası hem mutfakta hem de kayınvalideler arasında kriz çıkardı. Ezgi, kayınvalidesi Reyhan Hanım ve Songül Hanım arasında kaldı. Gülcan, Ezgi'ye çiçek gönderdi, fakat gönderdikten bir gün sonra Ezgi'ye söylemesi sert tepki almasına neden oluyor. Çiçeği Gülcan'ın gönderdiğini öğrenen Ezgi, bu durumu hoş karşılamadı ve sinirlendi. Gülcan'ın Ezgi'yi küçük düşürdüğünü gören Songül Hanım olaya müdahale edince, Reyhan Hanım öfkelendi ve sonrasında mutfaktaki kriz büyüdü.







Günün en düşük puanını alan yarışmacı 4 puanlı Kübra oldu. Çarşamba gününün en düşük puanını alan ikinci gelinse 11 puanla Gülcan olarak açıklandı. En yüksek puanı elde ederek gün birincisi ve çeyrek altının sahibi olan gelin adayı ise 18 puanla Sina oldu. Ezgi ise 17 puanla günü ikinci olarak tamamladı.

Ezgi Gelin - 4 puan

Kübra Gelin - 1 puan

Gülcan Gelin - 5 puan

Reyhan Kaynana: Ezgi Gelin - 5 puan (kendi gelini)

Sina Gelin - 2 puanGülcan Gelin - 1 puan

Kübra Gelin - 4 puan

Besime Kaynana:Gülcan Gelin - 4 puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin - 5 puanSina Gelin - 3 puan

Kübra Gelin - 1 puan

Nurten Kaynana: Kübra Gelin - 5 puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin - 1 puan

Gülcan Gelin - 4 puan

Sina Gelin - 3 puan

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU?

Fatih Ürek’in sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek’in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor. Kaynak: Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 7 Şubat Perşembe Puan Durumu