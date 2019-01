Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da haftanın eleneni kim oldu? sorusunun yanıtı programın takipçileri tarafından araştırılıyor. 18 Ocak'ta haftanın finali ile ekrana gelecek olan Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim açıklanacak. Kanal'da hafta içi her gün ekrana gelen ve her cuma günü final yapıp birinciye ödül dağıtan Gelinim Mutfakta yarışma programında yine gerilim artıyor. Kanal D ekranlarının renkli yarışma programı Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftaiçi her gün 12.45'te Fatih Ürek'in sunumuyla yayınlanan programda gelinler ve kaynanalar arasında çekişmeler eksik olmuyor. Gelinim Mutfakta 17 Ocak Perşembe günü 219. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın son gününde beş altın bilezik için yarışacak olan Gelinim Mutfakta’nın gelinleri, yine kıyasıya mücadele etti. İşte Gelinim Mutfakta yaşanan son dakika gelişmeler...

Gelinim Mutfakta yarışmasında 5 bileziğin sahibi olan haftanın birincisi merak ediliyor. Final bölümünde elenen isim de belli oluyor. Gelinim Mutfakta adlı heyecan dolu programda yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Gelinim Mutfakta 44.haftanın dördüncü bölümünü tamamladı. Program sunucusu Fatih Ürek’in ufak bir kaza atlattığı Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde; Ezgi, Mezdeke ekibine alınmayan Nilgün Hanıma, Fatih Ürek'in de dahil olduğu özel bir dans organize etti. Eski yarışmacılardan Başak ve Yasemin, Yağnur'a destek mesajı gönderiyor! Sina'nı kaynanası Songül Hanım, bu mesaj üzerine Reyhan Hanımı mesaj organizasyonunu ayarlamakla suçladı. Nilgün Hanım ve Songül Hanım arasında gergin anlar yaşandı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta her hafta gerginlik dolu finallere sahne oluyor. Haftanın birincisi ve elenen isimler Gelinim Mutfakta haftanın finalinde açıklanıyor. Gelinim Mutfakta yarışmasının 4-18 Ocak tarihli bölümünde haftanın birincisi olarak 5 adet altın bileziği kazanan isim 18 Ocak 2019 Cuma günü açıklanacak.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Gelinim Mutfakta’nın 17 Ocak tarihli bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Songül -Simge Ayna, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri “zeytinyağlı patlıcan sarma” tarifi ile yarıştılar.



Değerlendirme sonunda; Simge ve Yağnur 10 puanla gün sonunculuğunu paylaştı. 16 puan toplayan Ezgi , çeyrek altını almaya hak kazandı, 14 puan toplayan Sina ise ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (11 OCAK CUMA 2019)



Gelinim Mutfakta'da bu hafta çok ilginç bir olay yaşandı. Haftanın birincisi olan yarışmacı gelin Rümeysa ve kayınvalidesi Nezahat Hanım Fatih Ürek'e, Hastaları olduğunu ve eğitiminin yarı kaldığını bu sebepten dolayı yarışmadan bir süreliğine ayrılmak istediğini söyleyerek kendi isteğiyle yarışmadan elendi. Programın sunucusu Ürek ise, diğer yarışmacıların, 60,57, 56” aldığını ifade etti ancak kimin sonuncu olduğunu söylemedi.







GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Rümeysa 75 puanla haftanın birincisi olarak 5 altn bileziğin sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta haftanın finalini tatlı ile yaptı. Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri “bisküvili muhallebili balkabağı tarifi ” ile yarıştılar.



Gün değerlendirmesi sonunda; 15 puanla gün birincisi olan Rümeysa, çeyrek altını almaya kazandı. Tüm haftanın totalinde 75 puan toplayan Rümeysa hem haftanın birincisi hem de 5 altın bileziğin sahibi oldu. Sıra elenecek isme geldiğinde ise sürpriz bir gelişme oldu. Hastaları olduğunu ve eğitiminin yarı kaldığını ifade eden Rümeysa, Fatih Ürek’ten izin istedi. Böylece Rümeysa ve kayınvalidesi Nezahat Hanım, kendi isteğiyle yarışmadan elendi. Fatih Ürek, diğer yarışmacıların “60,57, 56” aldığını ifade etti ancak kimin sonuncu olduğunu söylemedi.

Gelinim Mutfakta Yarışma Formatı

Gelinim Mutfakta yarışması Fatih Ürek’in sunumu ile dört kayın valide ve gelinlerinin yarıştığı ve her hafta cuma günü büyük ödülün verildiği ve bir gelin ve kayınvalidenin elendiği bir yarışmadır. Gelinim Mutfakta yarışması eğlenceli ve izleyiciyi ekrana çekebilecek bir program. Yarışmada gelinler kendilerine verilen süre içerisinde yemeklerini hazırlayacaklar, bu yarışta gelinleri an ve an izleyen kayınvalideler tabakların kime ait olduğunu bilmeden puanlama yapacaklar. yarışmaya gelinler kayın valideleri ile birlikte katılacaklar. Mutfakta her gelin kayın validelerinin talimatları ve yardımları ile en güzel yemekleri yapmaya çalışacaklar. Damak tadına uygun, hem görsel açıdan hem de lezzet açısından en güzel yemeği yapıp en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

