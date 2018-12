Gelinim Mutfakta kim birinci kim elendi Gelinim Mutfakta son bölüm izle puan durumu nasıl? Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta izleyicisi puan durumunu araştırmaya başladı. Reyting rekorlarını zirveye taşıyan Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Kayınvalidelerin yüz germek için yaptıkları hareketler izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Son bölümde yani Haftanın üçüncü gününde Elif 15 puanla günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken, Rümeysa 13, Yağnur 12, Cansu ise 7 puan toplayabildi. Yarışmacıların toplam puanları şöyle; Elif: 42,Yağmur: 37, Cansu: 30, Rümeysa: 28 oldu. Bugün Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın dördüncü günü. Gelinim Mutfakta programında 5 gelin yemekleri yapıyor, kaynanalar ise yemekleri puanlıyor. Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 27 ARALIK 2018

Gelinim Mutfakta puan durumu/ birinci olan isim ve elenen isim 26 Aralık 2018

Gelinim Mutfakta 26 Aralık Çarşamba günü 203. bölümüyle ekranlardaydı. Haftanın ortasında Yağnur ve Cansu arasında gerilim had safhaya ulaştı, ikili arasındaki gerilim gün sonu değerlendirmesine de yansıdı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İşte, son bölümde yaşananlar ve puan durumu

Fatih Ürek’in sunuculuğunu üstlendiği gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta 41. haftanın üçüncü bölümünü geride bıraktı. Yayınlanan son bölüme Yağnur ve Cansu arasındaki gerilim damga vurdu. Yıldızı bir türlü barışmayan iki gelin arasında yine gerginlik yaşandı. Cansu'nun "Seni görmekten hoşlanmıyorum" dediği Yağnur'a maske hediye etmesi tansiyonu yükseltti. Cansu'nun maskeyi kendisine takmasına izin veren Yağnur, "Sen beni burada görmek zorundasın" diyerek sert tepki gösterdi. Gün sonunda gelinlerden biri çeyrek altın sevinci yaşadı.

PUAN DURUMU

Hafta ortasında Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "kabaklı falafel" tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 7 puan alan Cansu sonuncu, 12 puan alan Yağnur 3'ncü oldu. Gün birincisi ise 15 puan alan Elif oldu. 13 puan toplayan Rümeysa çeyrek altını alma hakkını 1 puan farkla kaybetti.

GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta 200. bölümünde, Elif mi, Rümeysa mı, Cansu mu, Yağmur mu kazanacak belli olunca haber sitemizde. Elif şu zamana kadar 8 çeyrek altın ve 5 altın bilezik kazandı. Gülben Ergen, Elif'e 4 puan, Rümeysa'ya 4, Cansu 5, Yağnur ise 1 puan verdi. Günün en düşük puanını alan gelin, 8 puan ile Cansu ve RümeysaGünün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi gelin, 13 puanla YağnurElif ise 12 puan aldıGelin Elif 73 puanla haftanın birincisi olarak 5 altın bileziği almaya hak kazandı.

Gelinim Mutfakta'nın 21 Aralık 2018 tarihli 200. bölümünde haftanın en düşük puanını alıp porgrama veda edecek olan gelin açıklanmadı. 200. bölümün olması sebebiyle bu hafta yarışmadan kimse elenmedi.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 18 ARALIK 2018

Gelinim Mutfakta 40. hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Hafta içi her gün çeyrek altın, cuma günleri ise beş bilezik ile ödüllendiren Gelinim Mutfakta’nın 18 Aralık tarihli bölümünde gelinler bir sebze yemeği ile kayınvalidelerin karşısına çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın kime gitti?

Gelinim Mutfakta 18 Aralık Salı günü 197. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Cansu, "Ön plandasın" eleştirileri üzerine sert açıklamalarda bulundu. Yağnur, kaynanası Nilgün Hanım tarafından hediye edilen kaktüse veryansın etti. Ziyafet Hanım’ın “Kocaman diken etrafına da ot toplanmış, böyle çiçek mi olur?” sözleri ile ortam gerildi. Günün değerlendirmesinin yapıldığı anlarda ise sürpriz bir video geldi. Ziyafet Hanım, eşi Deniz Bey’in romantik sözleriyle duygusal anlar yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

Hafta ortasında Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "musakka" tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 6 puan alan Yağnur sonuncu, 11 puan alan Rümayesa 3'ncü oldu. Gün birincisi ise 16 puan alan Cansu aldı. 14 puan toplayan Elif son anda çeyrek altını alma hakkını kaybetti.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul’a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir.