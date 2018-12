Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi Gelinim Mutfakta puan durumu son bölüm izle Kanal D’de Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta son bölüm izle Kanal D’de! Gelinim Mutfakta gün birincisi araştırılıyor. Heyecanı yüksek Gelinim Mutfakta izleyicisi puan gelin ve kaynanaların puanlarını merak ediyor. Çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta'da bugün neler olacak? Hem bol kahkaha ve entrikanın olduğu Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanları takip ediliyor. Gelinim Mutfakta 189. Bölüm Fragmanı yayında! Reyhan Hanımın mesajı kaynanaları birbirine düşürüyor! Kaynanalar odasında 'Sultan kim?' tartışması yaşanıyor! Reyhan Hanımdan gelen mesaj ile 'Sultan' tartışması gelinlere kadar sıçrıyor! Gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. 6 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler arasındaki gerilimler ve çekişmeler devam ediyor. Birbirinden güzel ve iddiaları gelinler el lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar kapmak istiyor. Gelinler bugün 'Adana Kebabı' yemeği ile kıyasıya yarışıyor. Şimdi Gelinim Mutfakta hayranları günün birincisi gelinin kim olduğunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var.