Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi Gelinim Mutfakta puan durumu son bölüm izle Kanal D’de

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Kanal D’nin reyting rekortmeni yarışması Gelinim Mutfakta son bölüm izleyicisini ekrana kilitledi. Peki Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak? Çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta 189. Bölüm Fragmanı yayında! Reyhan Hanımın mesajı kaynanaları birbirine düşürüyor! Kaynanalar odasında "Sultan kim?" tartışması yaşanıyor! Reyhan Hanımdan gelen mesaj ile "Sultan" tartışması gelinlere kadar sıçrıyor! Gelinim Mutfakta 38. haftanın üçüncü bölümüyle ekranlardaydı. Fatih Ürek’in kendine has sunumuyla eğlendirdiği Gelinim Mutfakta'nın 5 Aralık tarihli 188. bölümünde hem gelinler hem de kayınvalideler arasında çekişme vardı. Günün kritiklerinin yapıldığı anlarda Tuğçe Babur’un kendini sultan olarak ilan etmesi komik diyalogların ortaya çıkmasına neden oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? Haftanın ikinci bölümünde, Emel-Tuğçe Babur, İlhame-Hatice Cebiroğlu, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "yeşil mercimek kısır" tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 10 puan alan Emel sonuncu oldu. Gün birinciliğini ise 13 puan alan Elif elde etti. 38.haftada iki kez gün birincisi olan Elif, çeyrek altını almaya hak kazandı.İşte merak edilen en son gelişmeler ve son dakika haberleri star.com.tr'de...

Gelinim Mutfakta puan durumu (6 ARALIK 2018)

Açıklanınca haberimizde olacaktır.

Gelinim Mutfakta 5 Aralık 2018 puan durumu/ gün birincisi

Gelinim Mutfakta 38. haftanın üçüncü bölümüyle ekranlardaydı. Fatih Ürek’in kendine has sunumuyla eğlendirdiği Gelinim Mutfakta'nın 5 Aralık tarihli 188. bölümünde hem gelinler hem de kayınvalideler arasında çekişme vardı. Günün kritiklerinin yapıldığı anlarda Tuğçe Babur’un kendini sultan olarak ilan etmesi komik diyalogların ortaya çıkmasına neden oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

Haftanın ikinci bölümünde, Emel-Tuğçe Babur, İlhame-Hatice Cebiroğlu, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "yeşil mercimek kısır" tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 10 puan alan Emel sonuncu oldu. Gün birinciliğini ise 13 puan alan Elif elde etti. 38.haftada iki kez gün birincisi olan Elif, çeyrek altını almaya hak kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA 189.BÖLÜM FRAGMANI

GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta 30 Kasım tarihli bölümüyle haftanın finalini yaptı. Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanladığı yarışmanın yayınlanan son bölümüne Ziyafet Hanım’ın açıkladığı gerçek damga vurdu. Yarışmaya katıldığında dört çocuğu olduğunu söyleyen Ziyafet Hanım, yıllar önce hayatını kaybeden görümcesinin 2 çocuğuna da kendisinin baktığını ifade etti. Böylece yarışmaya beraber katıldığı Elif’in görümcesinin gelini olduğu ortaya çıktı. Duygusal anların ardından ise eleme heyecanı yaşandı. Peki, Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte puan durumuna göre elenen isim...

Gelinim Mutfakta 185. bölümde, Şennur-Elvan Biryol, İlhame-Hatice Cebiroğlu, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "ev yapımı cup cheesecake" tarifiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı.

Elvan 8 puanla gün sonuncusu, 13 puan toplayan Cansu ise gün birincisi oldu. Tüm puanlar toplandıktan sonra haftanın birincisi Hatice oldu. 63 puan toplayan Hatice, 5 bileziği almaya hak kazandı. Son ikiye ise Cansu ve Elvan kaldı. Hafta boyunca 45 puan toplayan Elvan, yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alan 2 gelini Cansu ve Elvan oldu. En düşük puanı alan isim ise Elvan oldu. Gelin Elvan ve kayınvalide Şennur Hanım yarışmaya veda eden isim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul’a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir.