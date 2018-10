Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu Gelinim Mutfakta son bölüm puan durumu nasıl? Heyecanın zirvede yaşandığı Gelinim Mutfakta son bölümde neler oldu? Fatih Ürek sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta Kanal D’de canlı olarak hafta içi her gün saat 12.15’da izleyicisiyle buluşuyor. Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Çeyrek altını kim kazandı? Haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler arasındaki gerilimler ve çekişmeler devam ediyor. Birbirinden güzel ve iddiaları gelinler el lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar kapmak istiyor. Gelinler son bölümde "Zeytinyağlı Kereviz" yemeği ile kıyasıya yarıştı. Şimdi Gelinim Mutfakta hayranları günün birincisi gelinin kim olduğunu merak ediyor. Fatih Ürek’in sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor.

Çeyrek Altını Kim Kazandı? Haftanın ikinci gününde 15 puan toplayan Ezgi ve Başak, 15 puan toplayarak günü birincilikle tamamlayınca çeyrek altın için kura çekimi yapıldı. Kura çekiminin galibi ise Başak oldu. Yasemin ile Tuğçe ise 8 puan toplayabildi.

Yarışmacıların toplam puanları şu şekilde;

Ezgi: 27

Başak: 27

Yasemin: 19

Tuğçe: 19

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi kim oldu?

28 Eylül Günün Kazananı Kim? Programın son bölümünde sunucu Fatih Ürek, gelinlerin puanlarını açıkladı. Ezgi 8 puanla günün en düşük puanını alan gelin olurken, 15 puan toplayan Yasemin ise günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını almaya hak kazandı. Öte yandan Başak 12, Burcu ise 11 puan toplayabildi.

Haftanın Kazananı ve Eleneni: Gelinlerin tüm hafta boyunca aldıkları puanların toplanmasının ardından çıkan sonuçlar şöyle;

Yasemin: 61

Başak: 60

Burcu: 59

Ezgi: 56

Bu sonuçlara göre 61 puanla Yasemin haftanın kazananı olup 5 altın bileziği koluna takarken, 56 puan toplayan Ezgi ise yarışmaya veda eden isim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 21 EYLÜL 2018

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 28. haftanın finali 21 Eylül Cuma günü yapıldı. Hafta finali olan 135. bölümünde Hanife Hanımın "cimriliği" günün konusu oldu. Kaynanalar ve gelini Başak ona bu yüzden yüklendi. Hanife Hanımın anlattığı bir durum ise, herkesi gözyaşlarına boğdu. En az puanı toplayan gelin ve kaynana yarışmaya veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? Puanların birbirine yakın olduğu hafta finalinde 5 altın bileziği kim aldı?

Günün sonuncusu 9 puanla Ezgi, günün birincisi 17 puanla Burcu oldu. Haftanın en yüksek puanını toplayan isim ise Burcu oldu. Yarışmanın iddialı isimlerinden Burcu, gün birinciliğiyle çeyrek altını, haftanın birinciliğiyle ise 5 bileziği almaya hak kazandı. 54 puan toplayan Esra ise yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul’a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir.