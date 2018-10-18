Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu Kanal D Gelinim Mutfakta son bölüm izle puan durumu

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu merak ediliyor.Gelinim Mutfakta son bölüm izleme linki ve Gelinim mutfakta puan durumu haberimizde yer alıyor. Heyecanı yüksek program Gelinim Mutfakta izleyicisine görsel şölen yaşatıyor. Peki Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta günün birincisi kim? Gelinim Mutfakta son bölümde neler oldu? Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta çeyrek altın sahibi kim oldu? Peki elenen ve birinci olan kim olacak? Gelinim Mutfakta 153. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı! Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanı Başak Kuvel ve Ezgi Yıldırım aldı! 1 çeyrek altını ise, en yüksek puanı alan gelin kazandı! Çeyrek Altını Kim Kazandı? Haftanın üçüncü gününde 15 puan toplayan Başak, günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken Ezgi 12, Özüm 9, Emel ise 5 puan toplayabildi. Yarışmacıların toplam puanları şu şekilde; Başak: 39 Özüm: 35 Emel: 30 Ezgi: 30 puan alarak günü tamamlamıştı. Gelinim Mutfakta 31. Haftasını tamamlıyor. 19 Ekim Cuma günü saat 12:15'te ekrana gelecek bölümde, çeyrek altını kim kazandı birinci kim oldu elenen isim kim sorularının cevabı yanıt bulacak. İşte merak edilen Gelinim Mutfakta son bölümde yaşananlar ve gelin kaynana puan durumları…

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ VE ELENEN İSMİ AÇIKLANINCA HABERİMİZE EKLENECEKTİR.

GELİNİM MUTFAKTA 154.BÖLÜM FRAGMANI

Gelinim Mutfakta 154. Bölüm Fragmanı yayında! Özüm, Emel'i aralarına alıp oyunlarına alet eden Başak ve Ezgi'ye çok öfkeleniyor!

Başak ve Ezgi, Emel ile ilgili davranışları yüzünden Ergül Hanım ve Özüm'ün tepkisini çekiyorlar. Reyhan Hanım ve Hanife Hanım, yemeğini oje ile yapan Özüm'ü kınıyorlar!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de!

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 17 EKİM 2018

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler arasındaki gerilimler ve çekişmeler devam ediyor. Birbirinden güzel ve iddiaları gelinler el lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar kapmak istiyor. Gelinler bugün Kuru Meyveli Çörek yemeği ile kıyasıya yarışıyor.

Gelinim Mutfakta 153. Bölümde Yasemin'in eleştiri yüklü mesajını dinleyen Ezgi, kaynanalar odasına giderek Yasemin'in resminin olduğu çerçeveyi kırdı ve kaynanası Reyhan Hanımla büyük bir tartışmanın içine girdi

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL? 17 EKİM 2018

Çeyrek Altını Kim Kazandı? Haftanın üçüncü gününde 15 puan toplayan Başak, günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken Ezgi 12, Özüm 9, Emel ise 5 puan toplayabildi.

Yarışmacıların toplam puanları şu şekilde;

Başak: 39

Özüm: 35

Emel: 30

Ezgi: 30

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ VE ELENEN İSMİ KİM OLDU? 12 EKİM 2018

Gelinim Mutfakta'nın 12 Ekim tarihli bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Son bölümde Ezgi'nin iddiası ve itirazı üzerine Fatih Ürek devreye girdi. Ezgi, kaynanası Reyhan'ın tadımı sonrasında aldığı puan üzerine yemeğin kendisine ait olmadığını iddia etti. Bu durum üzerine Fatih Ürek devreye girerek Ezgi'nin iddiasına yanıt verdi ve soruna açıklık getirdi. Hafta finalinde ise, birinci ile ilgili önemli bir durum yaşandı. Haftanın finali sonunda hafta boyunca farklı lezzetlerle yarışan gelinlerden biri 5 altın bileziği alarak galibiyet mutluluğu yaşarken; bir gelin-kaynana ekibinin yarışma serüveni sona erdi. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi?

Günün sonuncusu 8 puanla Başak, birincisi ise 15 puanla Emel oldu. 14 puan toplayan Burcu günün birincisi olarak çeyrek altını almaya hak kazandı. Haftanın birincisi 57 puanla Ezgi oldu. Ezgi, 5 bileziği almaya hak kazandı.Hafta boyunca en az puanı toplayan Yasemin ise yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul’a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir.