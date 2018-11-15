Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu Kanal D’de Gelinim Mutfakta izle puan durumu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölümde neler oldu? Fatih Ürek sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Peki Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta elenen ismi kim? Gelinim Mutfakta yarışması büyük beğeni topluyor. Öğlen izleyiciler ile buluşan programı canlı izlemek isteyenler ise araştırmaya başladı. Geçen hafta Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi kim olmuştu? Kayınvalidelerin oyları önce günün birincisini ardından haftanın kazananını belirledi. Peki, Gelinim Mutfakta’dan kim elendi? Günün sonuncusu 5 puanla Özüm, birincisi ise 15 puanla Cansu oldu. Haftanın finalinde tüm oylar toplandı, Betül ve Özüm eleme potasına kaldı. Yarışmanın iddialı isimleri Özüm kayınvalidesi Ayten Hanım, 51 puanla yarışmaya veda etti. Yarışmaya katıldığı ilk haftalarda başarılı bir performans çizen Özüm gözyaşlarına boğuldu. 68 puan toplayan Cansu Şöhret, 5 altın bileziği almaya hak kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA 174.BÖLÜM FRAGMANI

Gelinim Mutfakta 174. Bölüm Fragmanı yayında! Hatice yemeğini yaparken zor anlar yaşıyor!

Fatih Ürek, Hatice'nin yemeğini yaparken zorlandığını görüyor ve ona yardım ediyor! Cansu ve Ezgi, tüyo tartışması yüzünden Hatice'nin yemeğine karışıyorlar! Reyhan Hanım ve Sevgül Hanım arasında "akıl verme" tartışması yaşanıyor!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de!

Gelinim Mutfakta elenen ismi ve birinci olan isim açıklanınca haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU 14 KASIM 2018

Gelinim Mutfakta 14 Kasım tarihinde yayınlanan 173. bölümüyle haftayı yaraladı. Betül ve kaynanası Gül Hanım arasındaki sorun giderek büyüdü. Gül Hanımın kendisini çok sevmediğini iddia ettiği gelini Betül, yaşananlardan sonra yarışmadan gitmek istediğini dillendirdi. Reyhan Hanım ve gelini Ezgi arasında ise, ses yükseltme tartışması çıktı. Gelinim Mutfakta 173. bölümünün son dakikalarında haftanın kritikleri yapıldıktan sonra gün birincisi belirlendi. Karışık piyaz tarifiyle tarifi ile yarışan gelinlerden biri çeyrek altının sahibi oldu.

Günün sonuncusu 6 puan alan Betül, 14 puan toplayan Ezgi gün birincisi oldu. Yarışmanın en eski isimlerinden Ezgi, çeyrek altını da almaya hak kazandı.

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Programın son bölümünde sunucu Fatih Ürek, gelinlerin puanlarını açıkladı. Özüm 5 puanla günün en düşük puanını alan gelin olurken, 15 puan toplayan Cansu ise günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını almaya hak kazandı. Öte yandan Betül 12, Ezgi ise 9 puan toplayabildi.

Haftanın Kazananı ve Eleneni: Gelinlerin tüm hafta boyunca aldıkları puanların toplanmasının ardından çıkan sonuçlar ise şöyle;

Cansu: 68

Ezgi: 64

Betül: 60

Özüm: 51

Bu sonuçlara göre 66 puanla Cansu haftanın kazananı olup 5 altın bileziği koluna takarken 51 puan toplayan Özüm ise yarışmaya veda eden isim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul’a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir.