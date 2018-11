Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu Kanal D’de Gelinim Mutfakta izle puan durumu Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Kanal D’de Gelinim Mutfakta izleme linki haberimizde yer alıyor. Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılıyor. Kanal D’nin renkli yarışması Gelinim Mutfakta son bölümde neler oldu? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim olacak? Fatih Ürek sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle hafta içi her gün izleyiciyle buluşuyor. Gelinim Mutfakta elenen ismi kim? Gelinim Mutfakta canlı izleme linki haberimizde! Gelinim Mutfakta birincisi araştırılıyor. Gelinim Mutfakta 35. hafta bölümleriyle hem şaşırtmaya hem de kazandırmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta son bölümde ortalık karıştı. Haftaiçi her gün 12.45'te başlayan program ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri Gelinim Mutfakta'da günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 174. Bölüm Fragmanı yayında! Hatice yemeğini yaparken zor anlar yaşıyor! Fatih Ürek, Hatice'nin yemeğini yaparken zorlandığını görüyor ve ona yardım ediyor! Cansu ve Ezgi, tüyo tartışması yüzünden Hatice'nin yemeğine karışıyorlar! Reyhan Hanım ve Sevgül Hanım arasında 'akıl verme' tartışması yaşanıyor! Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de! Gelinim Mutfakta geçen hafta finalinde Bilezikleri alan isim Özüm oldu. Ezgi 2 puanla bilezikleri kaybetti.