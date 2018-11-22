Kanal D’de Gelinim Mutfakta puan durumu son bölüm izle Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu Kanal D’de Gelinim Mutfakta puan durumu son bölüm izle! Sevilen program Gelinim Mutfakta 36.haftanın dördüncü günü heyecanı yaşanıyor. Gelinim Mutfakta puan tablosu merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta son bölümde neler oldu? Gelinim Mutfakta günün birincisi kim? Elenen isim kim oldu? Çeyrek altını kim aldı? Fatih Ürek sunumuyla canlı yapılan Gelinim Mutfakta izleyicisini şoke etmeye devam ediyor. Gelinim Mutfakta 21 Kasım Çeyrek Altını Kim Kazandı? Haftanın üçüncü gününde Elif ve Ezgi 14 puanla günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken, Cansu 13, Hatice ise 6 puan toplayabildi. Yarışmacıların toplam puanları şu şekilde; Ezgi: 39 Elif: 35 Hatice: 31 Cansu: 27 aldı. Fatih Ürek’in sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek’in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine 1 adet çeyrek altın verilirken, haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor. İşte Gelinim Mutfakta puan durumu ve son bölümde yaşananlar star.com.tr'de...

Gelinim Mutfakta puan durumu/birinci olan isim açıklanınca haberimize eklenecektir (22 Kasım 2018)

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 21 KASIM 2018

Gelinim Mutfakta’nın gelinleri “etli patlıcan yemeği” ile kayınvalidelerin karşısına çıktı.

Gelinim Mutfakta 178. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. 6 puan alan Hatice gün sonuncusu, Cansu ise 13 puanla 2'nci oldu. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Yeni topladı. 14 puan toplayan Elif ve Cansu birinci oldu, kura sonucunda çeyrek altını Elif aldı. Kayınvalidesinin durumuna üzülen Elif, buruk bir sevinç yaşadı.

Yarışmacıların toplam puanları şu şekilde;

Ezgi: 39

Elif: 35

Hatice: 31

Cansu: 27

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (20 KASIM 2018)

Gelinim Mutfakta 36. Hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki ikinci bölümünde Hatice, fırındaki yemeğini kontrol eden Cansu ve Ezgi'ye büyük tepki gösterdi. Ezgi, kaynanası Reyhan Hanımdan aldığı çeyrek altını geri istedi. Ziyafet Hanım ve gelini Elif arasında sular durulmadı. Gelinim Mutfakta’nın gelinleri “tavuklu tepsi kebabı” ile kayınvalidelerin karşısına çıktı.

Gelinim Mutfakta 177. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. 8 puan alan Ezgi gün sonuncusu, Cansu ise 9 puanla 2'nci oldu. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Yeni topladı. 13 puan toplayan yeni yarışmacı Elif Yeni, ilk çeyrek altınını aldı.

Gelinim Mutfakta geçen hafta neler oldu? 16 Kasım 2018

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan 8 puan toplayan Hatice sonuncu oldu, Hatice’yi 12 puanla Betül takip etti. En yüksek puanı ise Ezgi ile Cansu aldı. Kura çekilişi sonucunda Ezgi, çeyrek altının sahibi oldu.

KİM ELENDİ?

Hafta toplamında ise en az puanları Betül-Gül Polat ve Hatice-İlhame Cebiroğlu çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın otuz dördüncü hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. 48 puan toplayan Betül ve kayınvalidesi Gül Polat ise yarışmaya veda etti. 54 puan toplayan Hatice-İlhame Cebiroğlu son anda elenmekten kurtuldu. Haftanın kazananı Ezgi oldu, 70 puan toplayan Ezgi 5 bileziği almaya hak kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul’a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir.