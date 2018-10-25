Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu Kanal D’de Gelinim Mutfakta son bölüm izle puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta izleyicisi gelinler ve kaynanaların yemeklerini merak ediyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün birincisi kim? Gelinim Mutfakta elenen ismi kim oldu? Kanal D’nin reyting rekortmeni Gelinim Mutfakta canlı yayınıyla her gün 12:15’te sevenleriyle buluşuyor. Fatih Ürek'in sunduğu ve Kanal D'nin başarılı programı olan Gelinim Mutfakta, bir haftayı daha geride bıraktı. Gelinim Mutfakta geçen haftada günün sonuncusu 9 puanla Emel ve Başak, birincisi ise 17 puanla Ezgi oldu. Haftanın finalinde tüm oylar toplandı, Emel ve Ezgi eleme potasına kaldı. Yarışmanın iddialı isimleri Emel ve kayınvalidesi Ergül Hanım, 53 puanla yarışmaya veda etti. 65 puan toplayan yeni yarışmacı Özüm, 5 altın bileziği almaya hak kazandı. Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor.

GELİNİM MUTFAKTA 159.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Gelinim Mutfakta 159. Bölüm Fragmanı yayında! Betül ve Başak arasında yaşanan gerginlik, kayınvalideler tarafında nasıl karşılık bulacak?

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta!

Gelinim Mutfakta Kanal D ekranında! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puanları açıklanınca haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI? 24 EKİM 2018

Çeyrek Altını Kim Kazandı? Haftanın üçüncü gününde 14 puan toplayan Ezgi, günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken Başak 13, Özüm 9, Betül ise 6 puan toplayabildi.

Yarışmacıların toplam puanları şu şekilde;

Başak: 40

Betül: 35

Özüm: 32

Ezgi: 32

Gelinim Mutfakta 158. Bölüm

Başak'tan olay yaratacak sözler! Hanife Hanım, Başak'ın sözlerine ne tepki verecek?

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta!

Gelinim Mutfakta Kanal D ekranında! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Fatih Ürek'in sunduğu ve Kanal D'nin başarılı programı olan Gelinim Mutfakta, bir haftayı daha geride bıraktı. Gelinim Mutfakta son bölümüne Başak ve Özüm arasında temizlik savaşları damga vurdu. Başak, ojeli tırnaklarıyla yemek yapmaya devam eden Özüm'e eldiven verdi. Özüm ise, Başak'ın mutfağını pis bularak temizlemeye başladı Ergül Hanım’ın da ikilinin arasındaki tartışmaya dahil olması stüdyodaki gerginliği yükseltti. Gün sonunda bir gelin 5 bileziğin sahibi olurken; hafta boyu en az puanı toplayan gelin-kaynana yarışmaya veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta son bölümde kim elendi?

Günün sonuncusu 9 puanla Emel ve Başak, birincisi ise 17 puanla Ezgi oldu. Haftanın finalinde tüm oylar toplandı, Emel ve Ezgi eleme potasına kaldı. Yarışmanın iddialı isimleri Emel ve kayınvalidesi Ergül Hanım, 53 puanla yarışmaya veda etti. 65 puan toplayan yeni yarışmacı Özüm, 5 altın bileziği almaya hak kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul’a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir.