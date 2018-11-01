Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu Kanal D’de Gelinim Mutfakta son bölüm izle puan durumu

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Heyecanı yüksek Gelinim Mutfakta yarışması gelinler kaynanalar arasında son sürat devam ediyor. Kanal D’de Gelinim Mutfakta son bölüm izle puan durumu araştırılıyor. Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Son bölümde yaşananlar haberimizde yer alıyor. Gelinim Mutfakta programının 31 Ekim 2018 Çarşamba günü yayınlanan 163. bölümünde gelinler “kapalı lahmacun” tarifiyle mücadele etti. Günün yemek tarifini en iyi şekilde yapıp kayınvalidelerden en yüksek puanı alan yarışmacı, hem günün birincisi hem de çeyrek altının sahibi oldu. Tartışmalarla geçen son bölüm finalinde günün kazananı program sunucusu Fatih Ürek tarafından açıklandı. Günün sonuncusu 8 puanla Betül oldu, Betül'ü 10 puanla Ezgi izledi. 16 puan toplayan Özüm ise günün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı. Aleyna ise 15 puanla son anda çeyrek altını kaybetti. İşte merak edilen Gelinim Mutfakta son bölümde yaşananlar…

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklanınca haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tartışmalarla geçen son bölüm finalinde günün kazananı program sunucusu Fatih Ürek tarafından açıklandı. Günün sonuncusu 8 puanla Betül oldu, Betül'ü 10 puanla Ezgi izledi. 16 puan toplayan Özüm ise günün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı. Aleyna ise 15 puanla son anda çeyrek altını kaybetti.

Aleyna, Başak'ın mutfaktaki izlerini yok etmeye devam etti. Başak'ın yerine gelen yeni Aleyna’nın onu hatırlatan tüm hatıralarını silmeye çalışması diğer gelinlerin eleştirilerine neden oldu. Ezgi'nin masasının önünde duran ve üzerinde "Başak giremez!" yazan pankartı yırttı. Ezgi bu duruma çok sinirlendi. Üzerine yürüdüğü Aleyna'ya çok sert tepki vermeye başladı. İkili arasında gerginlik oldukça yükseldi. Diğer gelinler olayı şaşkınlıkla izlediler. Sonrasında Aleyna, Ezgi'nin girmemesi ikazına rağmen mutfağının içinden geçerek boy gösterisi yaptı. Ezgi kendisini zor tuttu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 32. haftanın son bölümünde; günün birincisi ise 17 puanla Özüm oldu. Haftanın finalinde tüm oylar toplandı, Başar ve Betül eleme potasına kaldı. Başak ve kayınvalidesi Hanife Hanım, 56 puanla yarışmaya veda etti. Yarışmada sadece bir hafta geçiren Betül, topladığı 58 puanla son anda elenmekten kurtuldu. 66 puan toplayan Özüm, 5 altın bileziği almaya hak kazandı. Gelinim Mutfakta'ya 31 hafta dahil olan Özüm, 2 hafta üst üste birinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GELİNLERİN 5 GÜNLÜK TOPLAM PUANLAR

Özüm: 66

Betül: 58

Başak: 56

Ezgi: 57

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul’a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir.