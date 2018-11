Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu puan durumu Kanal D’de Gelinim Mutfakta izle son bölüm

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu puan durumu Kanal D’de Gelinim Mutfakta izle son bölümde neler oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Heyecanı yüksek yarışma programı Gelinim Mutfakta son bölümde izleyici ekrana kilitlendi. Gelinim Mutfakta bugün birinci kim oldu? Gün birincisi araştırılıyor. Gelinlerin kıyasıya yarıştığı Gelinim Mutfakta'da bugün ''Palamut Pilaki '' yemeği pişiyor.Peki bugün Gelinim Mutfakta'da günün birincisi kim oldu? 29 Kasım Perşembe Çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta 183. bölümüyle haftayı ortaladı. Çeyrek altın için günün lezzetini en iyi şekilde hazırlamaya çalışan gelinler, kaynanaların verdiği puanlar üzerine sert bir tartışmaya girdi. Peki, Gelinim Mutfakta’nın yayınlanan son bölümünde gün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi gelin aldı? Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 29 KASIM 2018

29 Kasım Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler arasındaki gerilimler ve çekişmeler devam ediyor. Birbirinden güzel ve iddiaları gelinler el lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar kapmak istiyor. Gelinler bugün "Palamut Pilaki" yemeği ile kıyasıya yarışıyor. Şimdi Gelinim Mutfakta hayranları günün birincisi gelinin kim olduğunu merak ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 28 KASIM 2018

Kanal D’nin gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta 37. hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Günün yarışma konusu olan lezzet, kaynanalar tarafından beğenilmedi ve gelinler arasında tartışma yaşandı. Program sunucusu Fatih Ürek de yarışmacıların malzemeleri yeterince kullanmadığını söyledi. Gelinim Mutfakta 183. bölümde, Şennur-Elvan Biryol, İlhame-Hatice Cebiroğlu, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "kabak sarma" tarifiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta’da bugün kim birincisi oldu?

Haftanın üçüncü gününde Elvan 15 puanla günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken, Cansu 12, Elif 10, Hatice ise 4 puan toplayabildi. Yarışmacıların toplam puanları şöyle

Hatice: 37

Elvan: 32

Cansu: 32

Elif: 34

Gelinim Mutfakta geçen hafta neler oldu?

HAFTANIN KAZANAN GELİNİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alan Hatice Gelin 57 puanla haftanın birincisi olup 5 bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alan 52 puanla Cansu gelinin yarışmaya veda etmesi gerekirken Ezgi Gelin ve Reyhan özel sebeplerden dolayı yarışmaya veda etmek istediklerini belirterek ayrıldılar.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul’a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir.