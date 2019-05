Gelinim Mutfakta puan durumu 8 Mayıs! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta’da puan durumu ve günün birincisi merak edilen konuların arasında yer alıyor. Programın yakın takipçisi olan izleyiciler, Gelinim Mutfakta 8 Mayıs puan durumu kaç, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu sorularına yanıt arıyor. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta’da gelinler yarışırken, kayınvalideler ise yemekleri tadıp puanlıyor. Günün biricisi çeyrek altın, haftanın birincisi ise büyük ödülün sahibi olur. Haftanın sonuncusu ise yarışmaya veda ediyor. Gelinim Mutfakta yine bol gerilimli anlara sahne oldu. Gülcan’ın jesti Nergis Hanım tarafından oldukça olumlu bir şekilde karşılandı. Fakat Ezgi bunun bir taktik olduğunu ileri sürdü ve Gülcan’ı suçladı. Günün sonunda Ezgi ve Güngör 14 puanla birinciliği paylaştı.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

GELİNİM MUTFAKTA DÜN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelinler 14 puanla Ezgi ve Güngör oldu. Günün en düşük puanını ise 8 puanla Ceren aldı.

Sevim Kaynana:

Güngör: 1 puan (kendi gelini)

Ezgi: 3 puan

Gülcan: 4 puan

Ceren: 5 puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi: 3 puan (kendi gelini)

Güngör: 5 puan

Gülcan: 3 puan

Ceren: 1 puan

Besime Kaynana:

Gülcan: 2 puan (kendi gelini)

Ezgi: 3 puan

Ceren: 1 puan

Güngör: 5 puan

Nesibe Kaynana:

Ceren: 1 puan (kendi gelini)

Gülcan: 4 puan

Ezgi: 5 puan

Güngör: 3 puan

Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

Gülcan: 25

Güngör 24

Ezgi: 31

Ceren: 12

DÜN GÜNÜN YEMEĞİ: ISPANAK PÜRELİ TAVUKLU TALAŞ BÖREĞİ

Malzemeler:

350 gram küp doğranmış tavuk

Bir buçuk çorba kaşığı tereyağı

2 adet soğan

3 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı bezelye

10 dal maydanoz

8 adet milföy hamuru

1 adet yumurta sarısı

1 çorba kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Ispanak püresi için:

1 kg ıspanağın yaprakları

1 neskafe fincanı krema

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

1 çorba kaşığı tereyağını tencerede eritip, ince kıyılmış soğanı rengi dönene dek kavurun.

Üzerine tavuk etini katın. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak ve ara sıra karıştırarak et suyunu salıp çekene dek pişirin.

Üzerine tavuk suyu, tuz ve karabiber ekleyip pişmeye bırakın.

Et yarı yarıya pişince bezelyeyi ilave edin ve tamamen yumuşayana dek pişirin.

Suyunu süzüp daha sonra kullanmak üzere kenara alın.

Tavuk etini geniş bir kaba alıp, üzerine kıyılmış maydanoz ekleyin.

Milföy hamurlarını oda sıcaklığında 5 dakika bekletin.

2 adet milföyü merdane ile hafifçe açın ve yuvarlak bir kalıpla kesin.

1 adet milföyün ortasına tavuklu harçtan koyun ve ikinci milföyü üzerine kapatın.

İlk kestiğiniz kalıptan biraz daha küçük bir kalıpla milföyleri kesmeden üzerine bastırarak iki parçayı birbirine yapıştırın.

Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün.

Böreğin üzerine bıçakla arzunuza göre şekiller yapın.

Kalan 6 adet milföyü de aynı şekilde hazırlayın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kapağını açmadan, üzerleri kızarana dek pişirin.

Diğer taraftan kalan tereyağını küçük bir tavada eritip salçayı kavurun.

Üzerine hindinin pişirme suyundan 1 su bardağı, tuz ve karabiber ekleyip kıvam alana dek pişirin.

4 Ispanak püresi için, ıspanakları temizleyip, kaynar suda 1 dakika haşlayın.

Daha sonra rengini korumak için buzlu suya alın.

Soğuyana dek bekletip elinizle sıkarak suyunu süzün.

Blendere alıp üzerine krema, tuz ve karabiber katıp birlikte çekin.

Hindili talaş böreklerini servis tabağına alın.

Ispanak püresi ve salçalı sosla birlikte servis yapın.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU?

Fatih Ürek’in sunumu ile hafta içi her gün 12.45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek’in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.