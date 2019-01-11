Gelinim Mutfakta puan durumu kim elendi? 11 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi Yağnur mu, Ezgi mi, Rümeysa mı oldu? sorularına yanıt aranıyor. 11 Ocak 2019 Cuma günü Gelinim Mutfakta'da haftanın elenen ismi ve birincisi merak konusu olurken beklenen ilk açıklama geldi. Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da programınnda bugün haftanın birincisi ve elenen gelin ile kayınvalide belli oldu. Ev hanımları tarafından büyük bir merakla takip edilen Gelinim Mutfakta'da eleme heyecanı yaşandı. Alınan bilgilere göre Gelinim Mutfakta 11 Ocak Cuma günü yayınlanan bölümüyle haftanın finalini yaptı. Tansiyonu yüksek bir haftayı daha tamamlayan Gelinim Mutfakta’da 215. bölümünde önce gün ve haftanın birincisi açıklandı, sıra elenecek isme geldiğinde ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Gelinim Mutfakta programında yarışmacılardan biri kendi isteğiyle elenme talebinde bulundu. İşte Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu elenen ve birinci olan isim...



Geçtiğimiz hafta Elif ve Ziyafet hanım en düşük puan alarak yarışmaya veda etmişti. Peki, bu hafta 11 Ocak tarihli haftanın finalinde hangi yarışmacı ve kayınvalidesi elendi. Kanal D ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı Gelinim Mutfakta yarışmasının 11 Ocak 2019 Cuma tarihli yayınında en yüksek puanı alan gelin adayı 5 altın bilezik sahibi oldu.

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta ekran macerasında 42. haftayı geride bıraktı. Gelinlerin günün lezzetini en iyi şekilde yapmaya çalıştığı, kayınvalidelerin ise kendi gelinlerinin tabağını bulmaya çalıştığı Gelinim Mutfakta’nın haftanın finali bölümünde sesler sık sık yükseldi. Son bölüme Sina’nın davranış terazisi damga vurdu. Reyhan Hanım ve Ezgi'nin masasına giden Sina terazinin nasıl çalıştığını anlattı. Bu tutumu Reyhan Hanımı çok sinirlendirdi ve kaynanalar odasında bu durumu tartışmaya açtı. Gergin geçen günün sonunda gelinlerden biri beş bileziğin sahibi olurken; bir gelin-kaynana ekibi yarışmaya veda etti.

Sina'nın hal ve hareket terazisi Reyhan'ı çok sinirlendiriyor!



Sina program başında yaptığı davranış terazisini ortaya çıkardı. Reyhan Hanım ve Ezgi'nin masasına giden Sina terazinin nasıl çalıştığını anlatıyor. Bu tutumu Reyhan Hanımı çok sinirlendiriyor ve kaynanalar odasında bu durumu tartışmaya açıyor!

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (11 OCAK CUMA 2019)



Gelinim Mutfakta'da bu hafta çok ilginç bir olay yaşandı. Haftanın birincisi olan yarışmacı gelin Rümeysa ve kayınvalidesi Nezahat Hanım Fatih Ürek'e, Hastaları olduğunu ve eğitiminin yarı kaldığını bu sebepten dolayı yarışmadan bir süreliğine ayrılmak istediğini söyleyerek kendi isteğiyle yarışmadan elendi. Programın sunucusu Ürek ise, diğer yarışmacıların, 60,57, 56” aldığını ifade etti ancak kimin sonuncu olduğunu söylemedi.







GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Rümeysa 75 puanla haftanın birincisi olarak 5 altn bileziğin sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta haftanın finalini tatlı ile yaptı. Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri “bisküvili muhallebili balkabağı tarifi ” ile yarıştılar.



Gün değerlendirmesi sonunda; 15 puanla gün birincisi olan Rümeysa, çeyrek altını almaya kazandı. Tüm haftanın totalinde 75 puan toplayan Rümeysa hem haftanın birincisi hem de 5 altın bileziğin sahibi oldu. Sıra elenecek isme geldiğinde ise sürpriz bir gelişme oldu. Hastaları olduğunu ve eğitiminin yarı kaldığını ifade eden Rümeysa, Fatih Ürek’ten izin istedi. Böylece Rümeysa ve kayınvalidesi Nezahat Hanım, kendi isteğiyle yarışmadan elendi. Fatih Ürek, diğer yarışmacıların “60,57, 56” aldığını ifade etti ancak kimin sonuncu olduğunu söylemedi.

Gelinim Mutfakta Yarışma Formatı

Sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek’in yapacağı "Gelinim Mutfakta"da dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte yarışarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacak.



Gelinine güvenen kayınvalideler, marifetli gelinler…



Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.



Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek

Gelinim Mutfakta yarışması Fatih Ürek’in sunumu ile dört kayın valide ve gelinlerinin yarıştığı ve her hafta cuma günü büyük ödülün verildiği ve bir gelin ve kayınvalidenin elendiği bir yarışmadır. Gelinim Mutfakta yarışması eğlenceli ve izleyiciyi ekrana çekebilecek bir program. Yarışmada gelinler kendilerine verilen süre içerisinde yemeklerini hazırlayacaklar, bu yarışta gelinleri an ve an izleyen kayınvalideler tabakların kime ait olduğunu bilmeden puanlama yapacaklar. yarışmaya gelinler kayın valideleri ile birlikte katılacaklar. Mutfakta her gelin kayın validelerinin talimatları ve yardımları ile en güzel yemekleri yapmaya çalışacaklar. Damak tadına uygun, hem görsel açıdan hem de lezzet açısından en güzel yemeği yapıp en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

Gelinim Mutfakta ödülü nedir?



Gelinim Mutfakta’da gelinler cuma gününe kadar en yüksek puanı alırlarsa gelin ve kayınvalide birlikte birinci olacak ve 10 Bin Liralık 5 bileziğin sahibi olacak. Programda haftanın en düşük puanını alan gelin ve kayınvalide ise yarışmaya veda edecek ve yeni gelin ve kayınvalide yarışmaya katılacak. Gelinim Mutfakta yarışma olmasının ötesinde yeni tatların ve lezzetlerin ekranlara geleceği bir program olacak.