Gelinim Mutfakta puan durumu son bölüm izle Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi

Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta son bölüm izleme linki! Kanal D’nin sevilen programı Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Milyonları ekran başına kilitleyen Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan tablosu araştırılıyor. Gelinim Mutfakta 39. haftanın dördüncü günü tamamlıyor. Saat 12:15'te izleyiciyle buluşan bölümde, kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı sorularının yanıtı da belli oluyor. Haftanın üçüncü gününde Cansu ve Emel 14 puanla günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken, Elif 13, Rümeysa ise 11 puan toplayabildi. Yarışmacıların toplam puanları şöyle; Elif: 39 Cansu: 37 Emel: 35 Rümeysa: 34 aldı. Geçen hafta ise Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini 14 puanla Elif Gelin olmuştu. Günün en düşük puanını ise 10 puanla Emel almıştı.Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA 194.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL? 13 ARALIK 2018

Açıklanınca haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI PUAN DURUMU NASIL? 12 ARALIK 2018

Gelinim Mutfakta 39. haftanın üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Rümeysa ve Emel arasında büyük bir tartışmanın yaşandığı Gelinim Mutfakta son bölümünde yeni yarışmacı Rümeysa duygusal anlar yaşadı. Rümeysa’nın gözyaşları diğer yarışmacıları da derinden etkiledi. Hafta ortasında Emel-Tuğçe Babur, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "Lavaş Dürüm Börek" tarifiyle yarıştı.

Kayınvalidelerden 11 puan alan Rümeysa sonuncu, 13 puan alan Elif 3'ncü oldu. Gün birinciliğini ise 14 puan alan Emel ve Cansu paylaştı. Kura sonucunda Emel, çeyrek altını almaya hak kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ VE ELENEN İSMİ GEÇEN HAFTA KİM OLDU? 7 ARALIK 2018

7 Aralık cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler arasındaki gerilimler ve çekişmeler devam ediyor. Birbirinden güzel ve iddiaları gelinler el lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar kapmak istiyor. Gelinler bugün "Damla çikolatalı kek " yemeği ile kıyasıya yarışıyor. Şimdi Gelinim Mutfakta hayranları günün birincisi gelinin kim olduğunu merak ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA'DA ÇEYREK ALTINLARI KİM ALDI?

7 ARALIK CUMA Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini 13 puan ile Elif. oldu.Günün en düşük puanını ise 9 puan ile Cansu ve Emel aldı.

HAFTANIN KAZANAN GELİNİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alan Cansu Gelin haftanın birincisi olup 5 bileziğin sahibi oldu.Haftanın en düşük puanını alan Hatice yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul’a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir.