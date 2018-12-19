Gelinim Mutfakta puan durumu son bölüm izle Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim olacak? Fatih Ürek eğlenceli sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta izleyicisini ekran başına kilitliyor. Peki Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Her bölümüyle olay yaratan Gelinim Mutfakta son bölümüyle izleyicisini şoke etti. Gelinim Mutfakta son dakika haberleri magazinde yer alıyor. Ekranların ilgiyle izlenen programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde günün birincisi ve çeyrek altını kim kazandı merak konusu olmuş durumda. Gelinim Mutfakta 18 Aralık’ta neler oldu? Hafta ortasında Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "musakka" tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 6 puan alan Yağnur sonuncu, 11 puan alan Rümayesa 3'ncü oldu. Gün birincisi ise 16 puan alan Cansu aldı. 14 puan toplayan Elif son anda çeyrek altını alma hakkını kaybetti. Geçen hafta ise Gelinim Mutfaktada 69 puanla Elif haftanın birincisi oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanı alan Ziyafet-Elif çifti oldu.. Haftanın en düşük puanını alan çifti belli oldu. Buna göre haftanın en düşük puanını alan gelini 53 puanla Emel oldu. Böylelikle Gelinim Mutfakta'nın 38. hafta finalinde elenen çift Tuğçe-Emel oldu. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (19 ARALIK 2018) ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Açıklanınca haberimize eklenecektir

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU? 14 ARALIK 2018

GELİNİ MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfaktada 69 puanla Elif haftanın birincisi oldu. Cansu ise 59 puan aldı. Böylelikle Gelinim Mutfakta'nın 39. hafta finalinde birinci olan çiftler açıklanmış oldu. Beş alın bileziği hafta toplamında en yüksek puanı alan Ziyafet-Elif çifti oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alan çifti belli oldu. Emel ve Rümeysa haftanın en düşük puanını alan gelinleri oldu. En az puanı toplayan gelin ve kaynana yarışmaya veda etti. Buna göre haftanın en düşük puanını alan gelini 53 puanla Emel oldu. Rümeysa ise 58 puan alabildi. Böylelikle Gelinim Mutfakta'nın 38. hafta finalinde elenen çift Tuğçe-Emel oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 18 ARALIK 2018

Gelinim Mutfakta 40. hafta bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Hafta içi her gün çeyrek altın, cuma günleri ise beş bilezik ile ödüllendiren Gelinim Mutfakta’nın 18 Aralık tarihli bölümünde gelinler bir sebze yemeği ile kayınvalidelerin karşısına çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altın kime gitti?

Gelinim Mutfakta 18 Aralık Salı günü 197. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Cansu, "Ön plandasın" eleştirileri üzerine sert açıklamalarda bulundu. Yağnur, kaynanası Nilgün Hanım tarafından hediye edilen kaktüse veryansın etti. Ziyafet Hanım’ın “Kocaman diken etrafına da ot toplanmış, böyle çiçek mi olur?” sözleri ile ortam gerildi. Günün değerlendirmesinin yapıldığı anlarda ise sürpriz bir video geldi. Ziyafet Hanım, eşi Deniz Bey’in romantik sözleriyle duygusal anlar yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

Hafta ortasında Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "musakka" tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 6 puan alan Yağnur sonuncu, 11 puan alan Rümayesa 3'ncü oldu. Gün birincisi ise 16 puan alan Cansu aldı. 14 puan toplayan Elif son anda çeyrek altını alma hakkını kaybetti.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul’a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir.