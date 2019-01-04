Gelinim Mutfakta son puan durumu tablosu 4 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi?
Gelinim Mutfakta son puan durumu tablosu yarışmanın sevenleri tarafından araştırılıyor. Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? Kanal D’nin sevilen yarışma programı hafta içi her gün ekranlara gelmeye devam ediyor. Fatih Ürek’in sunduğu yarışmada heyecan durmak bilmiyor. Yarışmacılar arasından hangi ismin gün birincisi, hafta birincisi olacağı ve kimin eleneceği heyecanla bekleniyor. Yarışmada büyük oylama Cuma günü yapılıyor. Haftanın ilk gününde Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Ezgi- Reyhan Yıldırım çiftleri ' Mandalina soslu hindi ve iç pilav tarifi ' tarifiyle mücadele etti. Kayınvalidelerden 7 puan alan Rümeysa sonuncu, 11 puan alan Yağnur 3'ncü sırada yer aldı. Gün birincisi ise 16 puan alan Ezgi oldu. 15 puan toplayan Elif çeyrek altını alma hakkını 1 puan farkla elinden kaçırdı. Yeni yılın ilk programına Rümeysa ve Yağnur'un tartışmaları damga vurdu. Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri 'Pazılı Mısır Ekmeği' için mücadele ettiler. Haftanın ikinci gününde kayınvalidelerden 6 puan alan Elif sonuncu, 11 puan alan Yağnur 3'ncü oldu. Gelinim Mutfakta 4 Ocak birincisi ve elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.
Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu ve 4 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi sorusu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı? Fatih Ürek’in sunumunu yaptığı yarışma programı hafta içi her gün ekrana geliyor. Programda yaşananlar büyük bir heyecanla takip ediliyor. Haftanın ilk gününde Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Ezgi- Reyhan Yıldırım çiftleri " Mandalina soslu hindi ve iç pilav tarifi " tarifiyle mücadele etti. Kayınvalidelerden 7 puan alan Rümeysa sonuncu, 11 puan alan Yağnur 3'ncü sırada yer aldı. Gün birincisi ise 16 puan alan Ezgi oldu. 15 puan toplayan Elif çeyrek altını alma hakkını 1 puan farkla elinden kaçırdı. Yeni yılın ilk programına Rümeysa ve Yağnur'un tartışmaları damga vurdu. Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri "Pazılı Mısır Ekmeği" için mücadele ettiler. Haftanın ikinci gününde kayınvalidelerden 6 puan alan Elif sonuncu, 11 puan alan Yağnur 3'ncü oldu. Gelinim Mutfakta'nın 209. bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri "Çerkez tavuğu yemeği” ile yarıştılar. Haftanın dördüncü gününde kayınvalidelerden 4 puan alan Elif sonuncu, 11 puan alan Yağnur ise üçüncü oldu. 15 puan toplayan Cansu ise çeyrek altını almaya hak kazandı, Rümeysa ise 13 puanla ikinci oldu. Gelinim Mutfakta 4 Ocak birincisi ve elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.
GELİNİM MUTFAKTA 4 OCAK KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ?
Elenen ve kazanan isim açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.
SON PUAN DURUMU
Haftanın ilk gününde Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Ezgi- Reyhan Yıldırım çiftleri " Mandalina soslu hindi ve iç pilav tarifi " tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 7 puan alan Rümeysa sonuncu, 11 puan alan Yağnur 3'ncü oldu. Gün birincisi ise 16 puan alan Ezgi oldu. 15 puan toplayan Elif çeyrek altını alma hakkını 1 puan farkla kaybetti.
Yeni yılın ilk programına Rümeysa ve Yağnur'un tartışmaları damga vurdu. Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri "Pazılı Mısır Ekmeği" için yarıştılar! Gelinler arasındaki kaos devam ederken Ziyafet Hanım'ın tabakların sadece bir tanesine iyi puan vermesi kafalarda soru işareti yarattı. Puanlama sonrası yaşanan tartışmada Yağnur, duygularını ifade etmekte zorlandı. Rümeysa'nın sert tavırlarına karşılık kırıldığını atan Yağnur, duygularını ifade etmekte zorlandı. Rümeysa'nın, Yağnur için "Burada herkes seni seviyormuş gibi davranıyor" sözleri gelinler ve kayınvalideler arasında tartışıldı. Bu durum kaşısında duygularına hakim olamayan Yağnur gözyaşlarını tutamadı. Elif'e de Rümeysa'ya da kırıldığını söyleyen Yağnur'un, duygularına hakim olamaması konuşuldu. Rümeysa ise Yağnur'u kırdığını düşünerek Yağnur'dan özür diledi. Gün sonunda ise yarışmacılardan biri çeyrek altın sevinci yaşadı. Haftanın ikinci gününde kayınvalidelerden 6 puan alan Elif sonuncu, 11 puan alan Yağnur 3'ncü oldu. Gün birincisi ise 18 puan alan Rümeysa oldu, yarışmaya geri dönen Ezgi ise ikincilik elde etti.
Gelinim Mutfakta'nın 208. bölümünde ortalık yine karıştı, hem gelinler hem de kayınvalideler arasında sesler yükseldi. Özellikle Elif ve Yağnur arasında yaşanan diyalog şaşırttı. Elif, Yağnur'u sevmediğini söyleyerek gitmesini istediğini dile getirdi. Ziyafet Hanım'ın, Yağnur hakkındaki düşünceleri değişti ve kayınvalidelere karşı Elif'i savundu. Rümeysa ise kayınvalidesine puanlama konusunda talimat vermesi seslerin yükselmesine neden oldu. Öte yandan Nilgün Hanım, Reyhan ve Ziyafet Hanımın arasında geçen "sağlıklı-sağlıksız yemek yeme savaşı"nın ortasında kaldı; ortaya, eğlenceli anlar çıktı. Gün sonunda ise puanlar değerlendirildi, çeyrek altını kazanan isim ortaya çıktı.
Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri "portakalı kereviz yemeği” ile yarıştılar. Haftanın üçüncü gününde kayınvalidelerden 8 puan alan Elif sonuncu oldu. 16 puan toplayan Cansu ise çeyrek altını almaya hak kazandı.
Gelinim Mutfakta'nın 209. bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri "Çerkez tavuğu yemeği” ile yarıştılar. Haftanın dördüncü gününde kayınvalidelerden 4 puan alan Elif sonuncu, 11 puan alan Yağnur ise üçüncü oldu. 15 puan toplayan Cansu ise çeyrek altını almaya hak kazandı, Rümeysa ise 13 puanla ikinci oldu.
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