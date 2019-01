Gelinim Mutfakta son puan durumu tablosu 4 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi?

Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu ve 4 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi sorusu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı? Fatih Ürek’in sunumunu yaptığı yarışma programı hafta içi her gün ekrana geliyor. Programda yaşananlar büyük bir heyecanla takip ediliyor. Haftanın ilk gününde Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Ezgi- Reyhan Yıldırım çiftleri " Mandalina soslu hindi ve iç pilav tarifi " tarifiyle mücadele etti. Kayınvalidelerden 7 puan alan Rümeysa sonuncu, 11 puan alan Yağnur 3'ncü sırada yer aldı. Gün birincisi ise 16 puan alan Ezgi oldu. 15 puan toplayan Elif çeyrek altını alma hakkını 1 puan farkla elinden kaçırdı. Yeni yılın ilk programına Rümeysa ve Yağnur'un tartışmaları damga vurdu. Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri "Pazılı Mısır Ekmeği" için mücadele ettiler. Haftanın ikinci gününde kayınvalidelerden 6 puan alan Elif sonuncu, 11 puan alan Yağnur 3'ncü oldu. Gelinim Mutfakta'nın 209. bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri "Çerkez tavuğu yemeği” ile yarıştılar. Haftanın dördüncü gününde kayınvalidelerden 4 puan alan Elif sonuncu, 11 puan alan Yağnur ise üçüncü oldu. 15 puan toplayan Cansu ise çeyrek altını almaya hak kazandı, Rümeysa ise 13 puanla ikinci oldu. Gelinim Mutfakta 4 Ocak birincisi ve elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA REYHAN VE EZGİ KİMDİR?

Reyhan Yıldırım, Erzincan'lı ve otoriter bir kaynana.. Ezgi Yıldırım, Elazığ doğumlu, 4 yıldır evli ve 1,5 yaşında bir çocuğu var. Kendi gelininin dik başlı olmadığını uysal ve uyumlu bir yapısı olduğunu belirten Reyhan Yıldırım, 'Hatice gibi bir gelinim olsaydı onu hemen boşatırdım' sözüyle dikkat çekmişti.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum‘da doğmuştur.

Sevgi, Selvi, Nurgül adında 3 ablası olan Fatih Ürek bir yaşındayken, Erzurum‘da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan, aslen Malatya‘lı olan babası Şerafettin Ürek’in Bursa‘ya taşınması ile orada büyüdü. Annesi Seher Hanımdır. İlkokulu Bursa’da okudu. Babası çalışmak için İstanbul‘a gitti. Babası altı ayda bir eve geliyordu bu yüzden onu annesi büyüttü. Orta birde beklemeye kalır: ‘‘O sene Bursa Devlet Tiyatrosu’nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Sonra haksızlık yapıldığını düşündüğü için işten çıktı. Bu dönemde; züccaciyecide, mobilyacıda çalıştı, kuş sattı.

Ablasıyla bir gün; Taylan Gazinosu’na yemea şarkı söyle diye ısrar ettiler, beğenilince ardından İş teklif ettiler. Böylece sahneye adım atmış oldu. Bu arada züccaciyecide çalışmaya devam ederek bir hoca tutup şarkı çalışmaya başladı.

Gençliğinde ses sanatçısı olmaya karar verdikten sonra Bursa’da Taylan Gazinosunda çalışmaya başladı, daha sonra da 1989 yılında İstanbul’a taşındı. Önce Şişli’de oturdu, sonra para kazanmaya başladıkça semt değiştirdi, önce Etiler’e, oradan Tarabya ve Sarıyer’e taşındı.

1993 yılında çıkardığı Yaktı Yaktı albümüyle, Times Dergisinin düzenlediği ankette “Best Album Cover Of All Time” ödülünü kazandı.

Fatih Ürek, köfte dudaklarıyla çizgi film kahramanı Fred Çakmaştaş’a benzetilmektedir. Parıltılı pantolon, Transparan gömlek, Yılan dansı ve “Hadi Hadi” şarkısıyla gülen suratı hafızalara kazınmıştır.

Fatih Ürek’e ilk defa Mehmet Ali Erbil ‘‘top” diyerek aklı sıra espri ile karışık aşağılamıştır. Ancak Fatih Ürek, bu tip saldırılara cevap vermemektedir.

Bodrum’da cafe açan Fatih Ürek, İstanbul Astoria’da ikamet etmektedir.

