  Gençlerin Gazze hassasiyeti göz doldurdu: Osmanlı gibi Filistin'e sahip çıkacağız
Medya

Gençlerin Gazze hassasiyeti göz doldurdu: Osmanlı gibi Filistin'e sahip çıkacağız

Soğuk havaya aldırış etmeden Gazze için meydanlara inen gençler yaşadıkları duygu yoğunluğunu 24 TV'ye anlattı. Osmanlı nasıl Filistin'e sahip çıktıysa Osmanlı torunu olarak Filistin'e sahip çıkacaklarını belirten gençler, 'Gazzeliler bu soğuğa dayanabiliyor. Biz de onlar için dayanacağız' ifadelerini kullandı.

1 Ocak 2026 Perşembe 08:12
On binler namaz sonrası Galata Köprüsü'ne akın ediyor. Binlerce kişi Gazze'deki katliama "dur" diyor. Yeni Camii önündeki atmosferi 24 TV ekibi aktardı.

Soğuk havaya aldırış etmeden meydanlara inen gençler yaşadığı duygu yoğunluğunu 24 TV'ye anlattı.

"OSMANLI TORUNU OLARAK FİLİSTİN'E SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Büyük Filistin yürüyüşü öncesi dünyaya seslenen gençler, "Bütün dünyaya şunu söylemek istiyorum. Bebeklerin öldüğü bir yerde, karnında bebeği olan annelerin öldüğü bir dünyada yaşamak istemiyorum. Filistin'in sonuna kadar yanındayım özgür olana dek. Osmanlı nasıl Filistin'e sahip çıktıysa Osmanlı torunu olarak Filistin'e sahip çıkacağız" dedi.

"GAZZELİLER SOĞUĞA DAYANABİLİYORSA BİZ DE DAYANACAĞIZ"

Soğuk havaya vurgu yapan gençler, "Filistin'de dışarda kalan bebekler evsiz kalan insanlar var. Onlar bu soğuğa dayanabiliyor. Biz de onlar için dayanacağız. Onların yanında durmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

