On binler namaz sonrası Galata Köprüsü'ne akın ediyor. Binlerce kişi Gazze'deki katliama "dur" diyor. Yeni Camii önündeki atmosferi 24 TV ekibi aktardı.

Soğuk havaya aldırış etmeden meydanlara inen gençler yaşadığı duygu yoğunluğunu 24 TV'ye anlattı.

Büyük Filistin yürüyüşü öncesi dünyaya seslenen gençler, "Bütün dünyaya şunu söylemek istiyorum. Bebeklerin öldüğü bir yerde, karnında bebeği olan annelerin öldüğü bir dünyada yaşamak istemiyorum. Filistin'in sonuna kadar yanındayım özgür olana dek. Osmanlı nasıl Filistin'e sahip çıktıysa Osmanlı torunu olarak Filistin'e sahip çıkacağız" dedi.

Soğuk havaya vurgu yapan gençler, "Filistin'de dışarda kalan bebekler evsiz kalan insanlar var. Onlar bu soğuğa dayanabiliyor. Biz de onlar için dayanacağız. Onların yanında durmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.