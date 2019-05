GOT 8.Sezon 4.bölüm nereden nasıl izlenir? Game Of Thrones izleme linki bulma yolları! Game of Thrones’un 8. sezon 4. bölümünün nereden izlenebileceğini araştırılan konuların başında yer alıyor. Dünya çapında büyük bir başarı yakalayan Game of Thrones’un beklenen bölümü geçtiğimiz hafta yayınlandı. Hayranlarını ikiye bölen bölümün ardından gözler yeni bölüme çevrildi. Dizi artık son düzlüğe girerken tamamen taht savaşına odaklanacak. Game of Thrones’un son sezonunun 4. bölümü de 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece yayınlanacak. Game of Thrones’un nereden izlenebileceğini haberimizin detaylarında bulabilirsiniz