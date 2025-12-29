İSTANBUL 7°C / 5°C
  Güllü'nün oğlu ilk kez konuştu: Annemin ölümüyle ilgili aklımda tek bir ihtimal var
Medya

Güllü'nün oğlu ilk kez konuştu: Annemin ölümüyle ilgili aklımda tek bir ihtimal var

Sanatçı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin ölümü ve tutuklanan ablası Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ilk kez konuştu. Güllü'nün Tuğyan'ın sevgilisi Kervan'dan hoşlanmadığını aktaran Gülter, 'Ablam ilişkileri anlamında daha güçsüz karakterde, karşısındaki ne istiyorsa her şeyi yapar. Neden annem öldürülsün sorusu/şüphesi aklıma geldiğinde tek bir ihtimal var. Kervan, ablama 'Annen olduğun sürece bizim ilişkimiz olmaz' demiş. Ablam katilse bunu Kervan için yapmıştır' ifadelerini kullandı.

29 Aralık 2025 Pazartesi 08:32
Güllü'nün oğlu ilk kez konuştu: Annemin ölümüyle ilgili aklımda tek bir ihtimal var
ABONE OL

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yüksekten düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin konuşan ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter katıldığı AHaber canlı yayında gündem oluşturacak ifadeler kullandı.

"BU ZAMANA KADAR SUSMAK İSTİYORDUM ANCAK..."

Güllü'nün ölümünde şüpheli sıfatıyla tutuklanan ablası Tuğyan hakkında konuşan Gülter, "Annemin konuşmadığı kişilerle konuşurdu. Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak bundan sonra merak edilen ne varsa yanıtlayacağım. Ben hastaneye giderken aklımda hiçbir şüphe yoktu. Bu bir kaza demiştim. Özellikle ablamın bayılmasını falan gördüğümde bu olayın bir kaza olduğunu düşünüyordum. Annemin yanındayken bana intihar haberleri olduğu söylendi. Bir açıklama yapılması gerektiği ifade edilince, 'Bir metin hazırlayın, verin; ben anlatayım' dedim" ifadelerini kullandı.

"ABLAMIN BÖYLE BİR ŞEYİ YAPABİLECEK BİR KARAKTERİ VARDIR"

Tuğyan'ın ilişkiler konusunda duygusal ve kırılgan bir yapıya sahip olduğunu aktaran Gülter, "Ablam ile annem arasında, her anne–kız ilişkisinde olabileceği gibi zaman zaman tartışmalar yaşanırdı. Herkesin istediği gibi ben de gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum. Ablamın bunları yapıp yapmadığının herkes gibi benim de açıklığa kavuşmasını istiyorum. Ablam ilişkiler konusunda duygusal ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Ablam ilişkileri anlamında daha güçsüz karakterde, karşısındaki ne istiyorsa her şeyi yapar. Hayatındaki insanlar için kolaylıkla kavga edebilecek biridir. Kimseye iftira atmak ya da vebal almak istemem; ancak böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri de vardır" dedi.

"ABLAM KATİLSE..."

Annesinin ölümünde kimin parmağı varsa şikayetçi olacağını belirten Gülter, "Annem, ablamın birlikte olduğu kişi olan Kervan'dan hoşlanmazdı. Bir keresinde Ablam, Kervan'ı görmek için aşağı indiğinde annem ona engel olmak istedi ve aralarında ciddi bir tartışma yaşanmıştı. Son zamanlarda annemin Tuğyan ve Kervan (ablasının sevgilisi) ile arası iyi değildi. Bir gün ablamın intihar girişimi olmuştu. Mutfak camında. O gün Tuğyan, Kervan ve annemin arasını ben topladım. Ablam katilse bunu Kervan için yapmıştır" ifadelerini kullandı.

"ANNEMİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ AKLIMDA TEK BİR İHTİMAL VAR"

Gülter, "'Neden annem öldürülsün sorusu/şüphesi aklıma geldiğinde tek bir ihtimal var. Kervan, ablama 'Annen olduğun sürece bizim ilişkimiz olmaz' demiş." ifadelerini kullandı.

Tuğberk, ablası Tuğyan'ı önümüzdeki haftalarda cezaevinde ziyaret edeceğini açıkladı.

