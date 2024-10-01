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Medya

Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu 85 yaşında hayatını kaybetti. Civaoğlu'nun cenazesi yarın toprağa verilecek

1 Ekim 2024 Salı 07:43 - Güncelleme:
Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
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Türk basınının usta isimlerinden Güneri Civaoğlu tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Civaoğlu'nun cenazesi yarın toprağa verilecek.

GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

30 Temmuz 1939'da Ankara'da dünyaya gelen Güneri Cıvaoğlu, gazeteci, avukat, haber ve televizyon sunucusu görevlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken çalışmaya başlayan Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak gazeteciliğe adım attı.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun kuruluş sürecinde sabah haberlerini hazırlayan ekipte yer aldı. Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi okudu. Tercüman gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Güneş gazetesinin ortakları arasındaydı ve uzun süre genel yayın yönetmenliğini de bizzat yürüttü.

1986-1996 yılları arası Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı, Show TV'de yöneticilik yaptı. 1996'dan beri Milliyet gazetesinin başyazarıdır. Kanal D'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yaptı. Aynı kanalda 'Durum' başlıklı televizyon programını sunan Cıvaoğlu 'Şeffaf Oda' programı ile başka kanallarda da devam etti.

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