24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini, gazetelere yansıyan haberleri, köşe yazılarını ve günün önemli gelişmelerini farklı bakış açılarıyla, çarpıcı analizlerle hafta içi her sabah "Günün Manşeti"nde değerlendiriyor.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıldönümü, "Türkiye aşkına" temasıyla 24 TV ekranlarından "Günün Manşeti 15 Temmuz Özel" programı ile anılıyor.



Murat Çiçek ve Hikmet Genç demokrasi direnişinin 6. yıl dönümünde, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nden yapacakları canlı yayınla 15 Temmuz ruhunu canlı tutuyor, aziz şehitlerin hatırasını yad ediyorlar.

"Günün Manşeti 15 Temmuz Özel" 15 Temmuz Cuma günü saat 11.00'de 24 TV'de.