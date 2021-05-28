Güzel Oyun, ülkemizde hızla gelişen kadın futbolunu incelemeye devam ediyor

28 Mayıs 2021 Cuma 14:57 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 15:01

Sporun efsane isimleri ve hayat hikayeleri 24'ün marka programı Güzel Oyun'la geri geliyor. Daha önce yayınlanan "Nihat Kahveci", "Hamza Hamzaoğlu", "Mehmet Özdilek" ve "Türkiye'de Kadın Futbolu - 1" bölümleriyle ses getiren Güzel Oyun, bu hafta 'Türkiye'de Kadın Futbolu - 2' özel bölümüyle, Turkcell sponsorluğunda ekranlarınıza geliyor.

Güzel Oyun, ülkemizde hızla gelişen kadın futbolunu inceliyor. İlk bölümü 14 Mayıs'ta yayınlanan "Türkiye'de Kadın Futbolu" serisinin 2. bölümünde, ülkemizde kadın futboluna artan ilginin ayrıntıları, ailelerin bakış açısı ve çok özel insan hikayeleri ekrana gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar da belgeselde görüşlerini aktaracak. Birbirinden değerli konuklarla kadın futboluna dair çok özel görüntüler ve röportajlar izleyiciyle buluşacak.

Güzel Oyun'da görüşlerine yer verilecek diğer isimler ise şöyle;

Ahmet Nur Çebi – Beşiktaş Başkanı

Begüm Üresin – A Milli Kadın Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü

Hilal Başkol – A Milli Kadın Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü

Bahar Özgüvenç – Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü

Başak Gündoğdu – Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı Kaptanı

Yağmur Uraz – Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı Futbolcusu

Zelal Baturay – Fatih Vatan Spor Kulübü Futbolcusu / Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu Gol Kraliçesi

Cansu Nur Kaya – Fatih Vatan Spor Kulübü Futbolcusu / Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu En İyi Oyuncusu

Spor yorumcusu Evren Göz'ün hazırladığı, Turkcell'in sunduğu Güzel Oyun, 'Türkiye'de Kadın Futbolu' serisinin 2. bölümüyle 28 Mayıs Cuma saat 20.00'de 24'te...