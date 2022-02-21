İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2022 Pazartesi / 20 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Hababam Sınıfı'nın 'Ekrem'inin elendiği soru şaşırttı
Medya

Hababam Sınıfı'nın 'Ekrem'inin elendiği soru şaşırttı

ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan 60 yaşındaki ünlü oyuncu Osman Cavcı, yeni haliyle dikkat çekti. Elendiği soru ise herkesi epey şaşırttı. Hababam Sınıfı'nın Ekrem'i olarak bilinen Cavcı, yarışmadan 30 bin liralık ödülle ayrıldı.

21 Şubat 2022 Pazartesi 09:24 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 09:40
ABONE OL

1995 yılında yayınlanan Zampara Seyfettin filmiyle üne kavuşan Osman Cavcı, katıldığı Kim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dikkatleri üzerine çekti.

UZUN SÜRE SONRA ORTAYA ÇIKTI

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışma programıyla yeniden ortaya çıkan 60 yaşındaki Osman Cavcı, son haliyle herkesi şaşırttı. Ancak Cavcı'ya yöneltilen bir soru seyircileri daha fazla dumura uğrattı.

30 BİN LİRA ÖDÜLLE AYRILDI

"Tosun Paşa filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?" sorusunda çift cevap jokeri hakkını kullanan Cavcı, felsefe ve fizik şıklarını seçti. Ancak 100 bin TL'lik sorunun doğru yanıtı ise tarih çıktı. Böyle Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından 30 bin TL para ödülü ile ayrıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.