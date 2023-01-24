Habertürk'ten bilinçli algı operasyonu! ''Çocuğumun kulağına fısıldayıp söylettiler''

CHP'li siyasilerin başını çektiği, troller tarafından 'koro' halinde köpürtülen 'karne hediyesi et' çarpıtmasıyla ilgili kamuoyunun bilmediği yeni detaylar ortaya çıktı. Küçük çocuğun annesi Günay Güney ve kasap Zafer Kadife'nin A Haber'e yaptığı açıklamalar ile yeni bir algı çalışması bir kez daha çöktü.

Anne Günay Güney, sistematik olarak yürütülen operasyona tepki göstererek gerçekleri tek tek açıkladı. Anne Günay Güney, "Haftanın 3 günü gittiğim kasap. Gırgır olsun diye çocuğuma et uzattı. Bu da senin karne hediyen olsun dedi. Orada da medya vardı." dedi.

"ÇOCUĞUMUN KULAĞINA FISILDAYIP SÖYLETTİLER"

Çocuğunun, 'Babam bana tabletim bozuldu, tablet hediye alacak' şeklindeki konuşmasının kaydedilmediğini vurgulayan Anne Güney, çocuğunun kulağına fısıldanıp çarpıtılan ifadelerin söyletildiğini aktardı.

"BİZİ SEÇİM MALZEMESİ YAPTILAR"

Anne Güney, "Bizi seçim malzemesi yaptılar. Çocuğumun üzerinden rant elde ettiler, evimiz var, arabamız var. Dükkanımız var. Çocuğumun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Gayet rahat. Babası her istediğini alır." dedi.

"HAFTANIN 2-3 GÜNÜ ET ALMAYA GELİRLER"

Kasap Zafer Kadife ise aile ile ilgili "Evleri var, arabaları var. Babasının işleri çok iyi. Haftanın 2-3 günü et almaya gelirler. Ayaz hiç pirzola yemez. Hep tavuk ve köfte yer. Ayaz'a annesinden izin alarak, 'Pirzola versem yese şampiyon olur mu?' dedim. 'Al Ayaz Zafer abinden sana pirzola, yiyecek misin?' deyince 'Yiyeceğim' dedi. Ben sevindim." sözlerini kullandı.

MUHALEFET VE TROLLERİNDEN 'KORO' ŞEKLİNDE PROPAGANDA

Ortaya çıkan gerçekler, karalama kampanyaları ve algı çalışmalarını sekteye uğratırken, sosyal medya üzerinden dezenformasyona girişen muhalif siyasilerin ise tüm ortaya çıkan gerçeklere rağmen yalanda ısrar etmeleri ve paylaşımlarını geri çekmemeleri sistematik operasyonu gözler önüne serdi.

"YALAN VE VİCDAN SÖMÜRÜCÜLÜĞÜ"

AK Parti Şişli İlçe Başkanı Gökhan Yüksel konuyla ilgili "Muhalefet sabah yalan, akşam yalan siyasetini devam ettirmekte. Biz bu haberi duyduğumuz andan itibaren bölgemizde olması hasebiyle de konuyu araştırdık. Olayın aslının esasında bir yalan haber ve vicdan sömürücülüğü olduğunu da tespit ettik" dedi.