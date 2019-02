Hadi İpucu sorusu joker kodu: Ahtapotun Tarkan'ı öldürmeye çalıştığı film hangisidir? (18 Şubat Hadi İpucu soruları ve cevapları)

Hadi İpucu 18 Şubat sorusu ve cevabı: Ahtapotun Tarkan'ı öldürmeye çalıştığı filmin adı nedir? soruldu. Hafta içi ve hafta sonları belirli saatlerde yeni sorularıyla takipçilerin karşısına çıkan Hadi'de merakla beklenen ipucu sorusu yayınlandı. Hadi 12:30 ipucunun yayınlanmasıyla Hadi oyunu tutkunları ipucu sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Hadi bugün 12.30'da!



İpucumuz unutulmaz bir Yeşilçam sahnesinden geliyor.🎞 Tarkan film serisinde dev ahtapotun Tarkan'ı öldürmeye çalıştığı sahneyi hatırlıyor musunuz sevgili hadiciler?🙋🏽‍♂️🙋🏼‍♀️

Peki bu sahnenin yer aldığı filmle ilgili neler biliyoruz?🙄🤔 .

DEV AHTAPOT’UN OLDUĞU TARKAN FİLMİNİN ADI NEDİR?



Cevap: Tarkan Viking Kanı

TARKAN FİLMLERİ HAKKINDA



Tarkan filmi, kurgusal karakter Tarkan üzerine yazılmış Mars’ın Kılıcı isimli çizgi romandan uyarlanan 1969 yapımı fantastik Türk filmidir.



Tunç Başaran tarafından yönetilen film Sezgin Burak’ın Mars’ın Kılıcı adındaki çizgi romanına sadık kalınarak çekilmiştir. Tarkan serisinin ilk filmi olan bu filmde devam filmlerinde de olduğu gibi Tarkan karakterini Kartal Tibet canlandırmıştır.



Tarihsel film niteliği de taşıyan yapımda Avrupa Hun İmparatoru Attila, Vandal Kralı Genseriko ve Roma İmparatoru Valentinianus’un Savaş Tanrısı Mars’ın sihirli kılıcını el geçirme çabaları işlenmektedir.



Film, Karadeniz’in kuzeyini fetheden Avrupa Hunları’nın başbuğu Attila’nın yavaş yavaş Avrupa kıtasına yayılmaya başladığı günlerde geçmektedir. Avrupa’dan sonra bütün dünyaya hükmetmek isteyen Attila sadece Moro diye bir rahibin bildiği Savaş Tanrısı Mars’ın kılıcını da ele geçirmek istemektedir. Çünkü bu kılıcı kim ele geçirirse dünyaya da o hakim olacaktır. Savaş Tanrısı Mars yeryüzünden giderken bu kılıcı bir kayaya saplamıştır. Mars’ın kılıcı yüzyıllardır kendisini kayadan çıkarıp dünyanın hakimi olacak insanı beklemektedir. Hunlar’ın korkusundan dehşete düşmüş olan Avrupa hükümdarları da bir tek ümidin peşindedirler: Savaş Tanrısı Mars’ın kılıcı. Ancak ona sahip oldukları anda Attila’nın gücüne karşı durabileceklerine inanmaktadırlar.



Bir yandan Vandal ülkesinin vahşi, gözünü budaktan sakınmayan kralı Genseriko; diğer yandan sinsi, hunhar, çılgın Roma İmparatoru Valentinianus. Her ikisi de Attila’nın Avrupayı istila etmesine karşı koyabilmek için Mars’ın kılıcına sahip olabilme çabasındadırlar.

Hadi Nedir?



Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün hatta bazı günler günde 2 kez canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Bu yarışmada puan yerine para kazanırsın. Hem de Türk Lirası olarak kazandığın paran bakiyene yarışma sonrasında anında yatar.



Hadi Bilgi Yarışması Ücretli midir?



Hadi Bilgi Yarışması ücretli bir uygulama değildir. Dilediğin zaman telefonuna ya da tabletine indirip sen de yarışmaya katılabilirsin.



Hadi Bilgi Yarışmasını Apple Store ya da Google Play üzerinden indirebilirsin.



Hadi Bilgi Yarışması Gerçek para mı veriyor?



Evet, yarışmadan kazandığın para Hadi Bilgi Yarışması hesabına yatar ve hesaptaki para 20 TL’ye ulaşınca istediğin gibi çekebilirsin.



Hadi Bilgi Yarışmasından Kazandığım parayı nasıl çekerim?



Uygulamanın ana sayfasında bulunan bakiyeye tıkla iban numaranı gir ve kazandığın parayı hesabında gör…



Hadi Bilgi Yarışmasını Nasıl Oynarım?



Öncelikle uygulama marketlerinden Hadi Bilgi Yarışmasını indir ve kur.



Uygulamayı açtığında senden telefon numaranla kayıt olman istenecek.

Kullanıcı adını ve gerekli bilgileri gir ve yarışma saatini bekle

Yarışmaya katıldığında sorulan soruları sana verilen süre sona ermeden doğru olarak cevapla.

Eğer tüm soruları doğru bilirsen ödüle hak kazan.



Cep telefon numaram neden gerekli?



Hesap onaylanması ve hesap güvenliği için bu işlem gerekli.



Peki Hadi bu parayı nereden ve nasıl dağıtıyor?



Şirket yatırımcıları, sponsorlar ve reklam verenler tarafından elde edilen paralar kullanıcılara dağıtılıyor.



Arkadaşım referans kodumu kullandı ama ben joker kazanamadım?



Doğru referans kullanıcı adını girildiğinden emin ol. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında sen de joker hakkını kazanacaksın. Uygulamaya kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.



Kaç tane joker kazanabilirim ve bu jokeri nasıl kullanırım?



Arkadaşlarını davet ederek joker kazanabilirsin. Ayrıca uygulama üzerinden gönderilen mesajlarda ya da hadi instagram adresinden gönderilen mesajlarda yer alan görevleri yerine getirerek joker kazanabilirsin. Kazandığın bu jokerlerin sadece 1 tanesini sadece bir yarışmada kullanabilirsin.



Kayıt olurken kullandığım kullanıcı adımı sonradan değiştirebilir miyim?



Maalesef kullanıcı adını değiştirmen mümkün değil.