Hadi İpucu 8 Ocak sorusu Muhtaç çocuk ve gençleri koruma derneğin adı nedir Hadi İpucu soruları cevapları ve güncel joker kodları

Hadi İpucu 8 Ocak sorusu: Koruma altındaki çocuk ve gençler ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilen derneğin adı nedir? 8 Ocak Hadi İpucu sorusunun cevabı nedir? Hadi İpucu 8 Ocak güncel joker kodları ne zaman açıklanacak? Muhtaç çocuk ve gençleri koruma derneğin adı nedir? soruların yanıtlarını araştıranlar için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Bugün saat 12:30'da düzenlenecek olan yarışma Hadi İpucu'nun 8 Ocak sorusu ve cevabı araştırılıyor. Hadi İpucu internet üzerinden online olarak milyonlarca takipçisine para kazandırmaya devam ediyor. 8 Ocak için Hadi ipucu sorusu derneklerden geldi. Türkiye'de koruma altındaki binlerce çocuk ve genç yardıma ihtiyaç duyuyor. Her gün yeni bir soruyla gündeme gelen Hadi tarafından da gençler ve çocuklar hakkında faaliyetlerini gerçekleştire derneğin adı soruldu. Kurucuları devlet korumasından ayrılan; koruma altındaki çocuk ve gençler ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren derneğin adı ve güncel 8 Ocak Hadi İpucu joker kodlarına yönelik yeni detaylara haberimizde ulaşabilirsiniz. Hadi bilgi yarışması birbirinden renkli birbirinden eğlenceli yarışmalar düzenlemeye devam ediyor. İşte Hadi İpucu 8 Ocak sorusu ve joker kodu

Gün içinde saat 12:30 için ayrı aksam saat 20:30 içinse ayrı iki soru yöneltilen ödülü yarışma uygulaması Hadi İpucu'nun yanıtları merak edilirken konu ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde derledik.

8 Ocak Salı günü için sabah saatlerinde Hadi İpucu'nun sorusu geldi. Şimdi gözler akşam saatlerinde Hadi İpucu'nun 20:30'da soracağı soruda. Hadi İpucu soru ve yanıtlarını ve yeni gelişmeleri bu haberimizden takip edebilir yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Hadi ekibi yarış öncesi ipucu bilgisini paylaşırken bu güne özel sosyal bir mesaj içeren ipucu belirledi. Hadi ekibi akşam 20:30 daki yarış öncesinde ipucu bilgisini aşağıdaki şekilde kullanıcıları ile paylaştı.



8 Ocak Hadi İpucu sorusu fotograftaki konu ile ilgili.

8 Ocak 2019 Hadi İpucu sorusu: Koruma altındaki çocuk ve gençler ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilen derneğin adı nedir?

CEVAP: Hayat Sende Derneği





HAYAT SENDE DERNEĞİ NEDİR?



2007 yılında Ankara'da kurulan Hayat Sende Derneği, devlet koruması altında yetişen çocuk ve gençlere ve korumadan ayrılan bireylere eğitim, burs ve mentorluk konusunda destekler veriyor. Hayat Sende Derneği, finansal sürdürülebilirliğini sağlamak ve fonlara olan bağımlılığını azaltmak amacıyla son yıllarda aldığı bireysel bağışları ve gönüllü desteğini artırmaya yönelik iletişim ve kampanya çalışmaları yürütüyor.

HADİ İPUCU JOKER KODU

8 Ocak Hadi Joker Kodu ➡



7 Ocak Hadi Joker Kodu ➡ HEPBERABER (TAM 3 JOKER BİRDEN)



6 Ocak GNÇYTNK Hadi Joker Kodu ➡ GNCYTNK



5 Ocak (Ekstra) TV+ Hadi Joker Kodu ➡ 35V2A9H05F1B



5 Ocak TV+ Hadi Joker Kodu ➡ T5X25605HA18



4 Ocak İçim Fit Hadi Joker Kodu ➡ içimfitsüt



3 Ocak Hadi Joker Kodu ➡ Teknik İyileştirmelerden dolayı yarına ertelendi.



2 Ocak Hadi Joker Kodu ➡ (verilmedi)



1 Ocak Hadi Joker Kodu ➡ iyiyillarhadiciler



1 Ocak Fizy Hadi Joker Kodu ➡ Kişiye Özel

HADİ İPUCU YARIŞMASI DEVAM EDİYOR

Hadi bilgi yarışması birbirinden renkli birbirinden eğlenceli yarışmalar düzenlemeye devam ediyor. Hadi ekibi bu akşam kendi saati olan 20:30 da yayında olacaktır. Ayrıca fizy uygulamasının sponsorluğunda yapıcalak yarışma ödül dağıtmaya devam edecek.



Hadi ekibi haftanın her günü farklı konsepler de yarışmalar düzenliyor. Hadi bilgi yarışması kurulduğundan bu güne en büyük hedeflerinden biri olan sponsorlu yarışmalar düzenleme konusunda büyük ilerleme gösterdi. Şimdiye kadar sponsorluk anlaşmalarında Turkcell, Pegasus gibi büyük firmaların sponsorluk yarışmaları düzenlemek için hadi ekibiyle anlaştıklarını gördük. Görünen o ki hadi ekibi her güne bir sponsor bularak her gün büyük ödüller dağıtmayı düşünüyor.

HADİ NEDİR?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin;)

O zaman Hadi.

Hadi internet yarışması 165 bin lira kazandırdı

Mobil uygulama üzerinde canlı, sunuculu ve gerçek para ödüllü bilgi yarışması ‘Hadi’ ile kazanma heyecanı BiP'te başladı. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre yarışmalarda 165 bin TL’nin üzerinde ödül dağıtıldı. Mobil cihazlardan oynanabilen, canlı yayında para ödüllü bilgi yarışması fikri ile yola çıkan Vipme, BiP’in stratejik iş ortağı olarak ‘Hadi Bilgi Yarışması’ ile kullanıcılar artık diledikleri yerden mobil cihazlarıyla yarışıp, para ödüllerinin sahibi olabiliyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışmalarda 165 bin TL’nin üzerinde ödül dağıtıldı. Hadi’de en fazla katılımcı rekoru ise 145 bin kişinin aynı anda yarışmasıyla gerçekleşti. Yarışmaya ilgili ve katılımcı sayısı her gün artmaya devam ediyor. Hadi uygulaması için, Türk mühendisler tarafından geliştirilen BiP’in keşfet kategorisi altında hadi bilgi yarışması kanalı açıldı. Yaklaşık 1 milyon takipçisi olan bu kanal üzerinden yarışmacılara en son bilgiler iletilirken aynı zamanda her hafta yarışmada kullanabilecekleri ‘Joker’ hakkı (ekstra can hakkı) ve yarışmada sorulacak sorularla ilgili ipuçları da veriliyor. Yarışmanın sunuculuğunu ise Merve Toy ve Müge Boz yapıyor.

HADİ OYUNU HAKKINDA DETAYLAR

AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.