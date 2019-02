Hadi İpucu 8 Şubat sorusu: Zeljko Obradovic hangi basketbol kulübümüzün antrenörüdür? İşte Hadi İpucu cevabı ve joker kodu

Hadi İpucu soruları ve joker kodları takip edilmeye devam ediyor. Para ödüllü yarışma Hadi İpucu sorusu sosyal medya instagram hesabı üzerinden yayınlandı. 8 Ocak Şubat için Zeljko Obradovic hangi basketbol kulübümüzün antrenörüdür? Sorusu yöneltilirken konuya ilişkin ayrıntıları ve merak edilenleri bu h aberimiz üzerinde derledik.

8 Şubat Hadi İpucu sorusu fotograftaki konu ile ilgili.

ZELJKO OBRADOVİÇ KİMDİR?

Avrupa basketbolunda Yugoslav ekolü disiplini ve sistemiyle nice başarılara koşmuştur. Bu ekolün en önemli temsilcilerinden biri olan Zeljko Obradovic ülkemiz basketbolunda da birbirinden güzel başarılara imza atmıştır.

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Beko basketbol kulübünün antrenörüdür. Sırp Basketbol Koçu ve eski profesyonel basketbolcudur. 5 farklı kulüp ile 9 EuroLeague şampiyonluğu kazandığı için, Avrupa'nın en iyi koçlarından biri olarak kabul edilir. Kulüp düzeyinde başarıların yanı sıra millî başarıları da vardır.

1997 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı ve 1998 FIBA Dünya Şampiyonası'nı kazanmıştır. 2017 Nisan ayında Euroleague yönetimi tarafından Euroleague Basketbol Danışma Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Zeljko Obradovic, 2013 yılında Fenerbahçe'nin başına geçti. Onunla beraber kulüp, tarihindeki en parlak dönemini yaşadı ve Avrupa'nın sayılı basketbol takımları arasına girdi. Fenerbahçe EuroLeague'de İlk Final Four, ilk final, ilk şampiyonluk ve dört kere üst üstte Final Four oynama başarısını onunla gösterdi. 2015 yılında Euroleague play-offlarında son şampiyon Maccabi Telaviv'i eleyen takım tarihinde ilk kez final foura kaldı. Madrid'deki final fourda Fenerbahçe dördüncülükle yetindi.

Fenerbahçe 2016-17 sezonunda Cumhurbaşkanlığı Kupasını Anadolu Efes'i 77-69 yenerek kazandı. Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Anadolu Efes ile karşılaştı ve bu mücadeleden mağlup ayrıldı. Euroleague'de normal sezonu 5. olarak tamamladı. Ardından Panathinaikos'u deplasman dezavantajına rağmen 0-3'le eleyerek final foura yükseldi. İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki final four mücadelesinde Real Madrid'i eleyerek finalde Olympiakos'un rakibi oldu. Final maçını 80-64'lük skorla kazanan Fenerbahçe Eureoleague'de şampiyon oldu ve bunu başaran ilk Türk takımı olarak Türk Basketbol tarihine geçti. Türkiye Basketbol Ligi'nde ise sadece 2 mağlubiyet aldı ve sezonu lider tamamladı. Çeyrek finalde Tofaş ve yarı finalde Darüşşafaka'ya da mağlup olmayan Fenerbahçe, ligi kinci bitiren Beşiktaş ile finalde karşılaştı ve rakibini 4-0'la geçerek şampiyon oldu. Böylelikle TBL'de oynadığı 39 maçta 37 galibiyet aldı, son 30 galibiyeti ise üst üste idi. Obradovic Euroleague'de "Alexander Gomelsky Yılın Koçu Ödülü"ne layık görüldü.

