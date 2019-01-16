Hadi ipucu sorusu İçinde kahve dövülen, taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havanın adı nedir

Hadi ipucu 12:30 sorusu cevabı: İçinde kahve dövülen, taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havanın adı nedir? Hadi İpucu cevabı Dibek ne anlama geliyor?16 Ocak Hadi ipucu sorusu cevabı ve joker kodu belli oldu mu? soruların yanıtları merak konusu oldu. Hadi ipucu sorusu bugün kültürümüzde apayrı bir yeri olan kahveden geliyor. Hadi'de bugün ipucu sorusu, İçinde kahve dövülen, taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havanın adı soruldu. Hadi ipucu sorusu belirlendi. Hadi yarışmasının sosyal medya hesabından ipucu sorusuna yönelik yapılan araştırmaların detaylarını bu haberimiz üzerinde paylaştık. Gün içinde saat 12:30 için ayrı aksam saat 20:30 içinse ayrı iki soru yöneltilen ödülü yarışma uygulaması Hadi İpucu'nun yanıtları haberimizde. .İşte 16 Ocak 12:30 Hadi ipucu sorusunun yanıtı..

Hadi İpucu sorusu aşağıdaki fotograftaki konu ile ilgili. Hadi bilgi yarışması birbirinden renkli birbirinden eğlenceli yarışmalar düzenlemeye devam ediyor. Ayrıca fizy uygulamasının sponsorluğunda yapıcalak yarışma ödül dağıtmaya devam edecek.

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI



Soru: Kültürümüzde apayrı bir yeri olan kahvenin toz haline getirilmesinde kullanılan ve içinde genellikle kahve dövülen, taştan ya da ağaçtan yapılmış büyük havan hangisidir?



Cevap: Dibek

DİBEK NEDİR?



Dibek, “Taştan ya da ağaçtan yapılmış, genellikle tahılın kabuğunu ayıklamada, tahıl ve benzeri şeyleri ezmede yararlanılan büyük havan” olarak geçiyor sözlüklerde. Dibek kahvesi ise, Türk kahvesinin ve çeşitli bitkilerin bu koca havanda yani dibekte dövülerek, iyice toz haline getirilmiş hali oluyor.

HADİ NEDİR?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin;)

O zaman Hadi.

Hadi internet yarışması 165 bin lira kazandırdı

Mobil uygulama üzerinde canlı, sunuculu ve gerçek para ödüllü bilgi yarışması ‘Hadi’ ile kazanma heyecanı BiP'te başladı. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre yarışmalarda 165 bin TL’nin üzerinde ödül dağıtıldı. Mobil cihazlardan oynanabilen, canlı yayında para ödüllü bilgi yarışması fikri ile yola çıkan Vipme, BiP’in stratejik iş ortağı olarak ‘Hadi Bilgi Yarışması’ ile kullanıcılar artık diledikleri yerden mobil cihazlarıyla yarışıp, para ödüllerinin sahibi olabiliyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışmalarda 165 bin TL’nin üzerinde ödül dağıtıldı. Hadi’de en fazla katılımcı rekoru ise 145 bin kişinin aynı anda yarışmasıyla gerçekleşti. Yarışmaya ilgili ve katılımcı sayısı her gün artmaya devam ediyor. Hadi uygulaması için, Türk mühendisler tarafından geliştirilen BiP’in keşfet kategorisi altında hadi bilgi yarışması kanalı açıldı. Yaklaşık 1 milyon takipçisi olan bu kanal üzerinden yarışmacılara en son bilgiler iletilirken aynı zamanda her hafta yarışmada kullanabilecekleri ‘Joker’ hakkı (ekstra can hakkı) ve yarışmada sorulacak sorularla ilgili ipuçları da veriliyor. Yarışmanın sunuculuğunu ise Merve Toy ve Müge Boz yapıyor.

HADİ OYUNU HAKKINDA DETAYLAR

AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Hadi ekibi haftanın her günü farklı konsepler de yarışmalar düzenliyor. Hadi bilgi yarışması kurulduğundan bu güne en büyük hedeflerinden biri olan sponsorlu yarışmalar düzenleme konusunda büyük ilerleme gösterdi. Şimdiye kadar sponsorluk anlaşmalarında Turkcell, Pegasus gibi büyük firmaların sponsorluk yarışmaları düzenlemek için hadi ekibiyle anlaştıklarını gördük. Görünen o ki hadi ekibi her güne bir sponsor bularak her gün büyük ödüller dağıtmayı düşünüyor.