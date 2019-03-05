Hadi ipucu sorusu nedir? Hadi 5 Mart 12.30 sorusu cevabı: Savaş uçağı kodlarının anlamı nedir?

Hadi ipucu sorusu nedir? 5 Mart saat 12.30’da yapılacak Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Bugün 12.30'da canlı yayınlanacak olan yarışmasında çıkacak soruyu Instagram hesabından, "Savaş uçaklarına ne kadar hakimiz sevgili hadiciler? Bu isimlerin başında yer alan kodlar desek siz bize neler söyleyebilirsiniz?" şeklinde yayınlandı.

5 MART HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

Hadi 5 Mart 12.30 ipucu detayları açıklandı. Savaş uçağı F-16’nın başından yer alan kod Fighting Falcon demektir.

HADİ İPUCU SORUSU SAVAŞ UÇAĞI F-16 NE DEMEK?

F-16 tipi savaş uçakları Dünya’da hala kullanılmakta olan savaş uçakları içerisinde en çok üretilen ikinci savaş uçağı olma ünvanına sahiptir.1978 yılında ilk üretildiğinden itibaren havadaki kabiliyet ve başarıları ile hala Avrupa ve NATO ülkelerinin hava kuvvetlerinde aktif olarak rol almaktadır.

HADİ NEDİR?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada.

Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin.