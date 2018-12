Hadi İpucu sorusu: Rüzgâr Gibi Geçti ve Oz Büyücüsü film yönetmeni Victor Fleming kimdir 19 Aralık Hadi İpucu sorusu joker kodu ve cevabı

19 Aralık Hadi İpucu sorusu joker kodu ve cevabı belli oldu. Hadi İpucu sorusu: Rüzgâr Gibi Geçti' ve 'Oz Büyücüsü' film yönetmeni Victor Fleming kimdir? sorusuna yönelik araştırmalar devam ediyor. Hadi İpucu 19 Aralık sorusu ve cevabı araştırılıyor. Hadi ipucu sorusu ve cevbı ile ilgili beklenen açıklama geldi.Hadi bilgi yarışması birbirinden renkli birbirinden eğlenceli yarışmalar düzenlemeye devam ediyor. Bilindiği üzere Hadi ekibi haftanın her günü farklı konsepler de yarışmalar düzenliyor. Hadi ekibi bugün kendi saati olan 12:30 da yayında olacaktır. Ayrıca fizy uygulamasının sponsorluğunda yapıcalak yarışma ödül dağıtmaya devam edecek. Hadi İpucu internet üzerinden online olarak milyonlarca takipçisine para kazandırmaya devam ediyor. Gün içinde saat 12:30 için ayrı aksam saat 20:30 içinse ayrı iki soru yöneltilen ödülü yarışma uygulaması Hadi İpucu'nun yanıtları merak edilirken konu ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde derledik. Hadi ekibi sorusu cevabı ve joker kodları ile ilgili yapılan son dakika açıklamalar star.com.tr haber sitesinde güncel bilgilere ulaşabilirler. İşte Rüzgâr Gibi Geçti' ve 'Oz Büyücüsü' film yönetmeni Victor Fleming kimdiri hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

Teknoloji dünyasının en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Hadi her gün yayınladığı ipuçlarıyla binlerce lira kazanma fırsatı veriyor. Instagram üzerinden verilen sorulara çok sayıda kişi doğru yanıt verebilmek adına araştırmalarda bulunuyor. Bugünkü soru da daha önce pek çok kez ekranlarda gösterilmiş bir film. Tiyatroya da defalarca uyarlanan bu önemli eserin sorusunu ve cevabını sizler için hazırladık.

HADİ İPUCU 19 ARALIK SORULARI VE CEVAPLARI

hadioynalivehadi bugün 12.30'da!

Hollywood dünyası ilginç başarı hikayeleriyle doludur. Şüphesiz bunlardan biri de Hollywood'a şoför dublörü olarak girip, En İyi Yönetmen dalında Oscar kazanan bir adamın hikayesidir. İpucumuz işte bu yönetmenle ilgili. 1939 yapımı "Rüzgâr Gibi Geçti" ve "Oz Büyücüsü" filmlerinin yönetmeni kimdir? 🤔📽 .



18 Aralık Hadi İpucu sorusu bu fotograftaki konu ile ilgili.



HADİ İPUCU SORUSU: 1939 yapımı 'Rüzgâr Gibi Geçti' ve 'Oz Büyücüsü' filmlerinin yönetmeni kimdir?



En İyi Yönetmen Oscar ödülünü 'Rüzgar Gibi Geçti' isimli filmiyle 1939 yılında alan Victor Fleming, yılların eskitemediği Oz Büyücüsü isimli filmin de yaratıcılarındandır.

HADİ İPUCU CEVABI: Victor Fleming





Victor Fleming, 1889 ile 1949 yılları arasında yaşayan Oscar ödüllü Amerikalı yönetmendir.



1939 yılında Rüzgâr Gibi Geçti filmi ile En İyi Yönetmen Oscarı'nı almıştır. The Wizard of Oz filminin de yönetmenidir.



1998 yılında Amerikan Film Enstitüsü'nün yayınladığı AFI's 100 Years... 100 Movies listesinin ilk 10'nunda iki filmi birden olan tek yönetmendir. Bu filmlerden Rüzgâr Gibi Geçti (1939) dördüncü, The Wizard of Oz (1939) altıncı sırada idi.

HADİ İPUCU YARIŞMASI DEVAM EDİYOR

Hadi ekibi haftanın her günü farklı konsepler de yarışmalar düzenliyor. Hadi bilgi yarışması kurulduğundan bu güne en büyük hedeflerinden biri olan sponsorlu yarışmalar düzenleme konusunda büyük ilerleme gösterdi. Şimdiye kadar sponsorluk anlaşmalarında Turkcell, Pegasus gibi büyük firmaların sponsorluk yarışmaları düzenlemek için hadi ekibiyle anlaştıklarını gördük. Görünen o ki hadi ekibi her güne bir sponsor bularak her gün büyük ödüller dağıtmayı düşünüyor.

Hadi bilgi yarışması birbirinden renkli birbirinden eğlenceli yarışmalar düzenlemeye devam ediyor. Ayrıca fizy uygulamasının sponsorluğunda yapıcalak yarışma ödül dağıtmaya devam edecek. Her hafta olduğu gibi bu haftada kaldığı yerden devam eden Hadi İpucu yarışması gün içinde sabah ve akşam saatlerinde olmak üzere iki ayrı soru yöneltiliyor. Hadi Instagram'dan yapılan canlı yayın yarışması ile birlikte gün içinde sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldığından. Yayına giren sorular ve cevapları ile ilgili detayları bu haberimiz üzerinden paylaşıyoruz. Aynı zamanda gün içinde Hadi İpucu joker kodları takipçileri ile paylaşılırken yeni gelişmeler hakkında tüm detaylara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

GÜNCEL HADİ JOKER KODLARI



Burada günlük hadi joker kodları paylaşılacaktır. Güncel kod görünmüyorsa sayfayı yenilemeyi unutmayın!. Hadi Joker Kodları genellikle ilk 5.000 kişi dağıtılmakta olup bazı günler bu sayı sponsorlara göre değişmektedir. Kodu kaçırdım diye üzülmeyin, her gün yeni kod paylaşılacaktır. Hadi Joker Kodlarını ve Hadi ipuçlarını kaçırmamak ve bütün hadi joker kodları tükenmeden takip etmek istiyorsanız, sitemizi takip edin.



100 Movies listesinin ilk 10'nunda iki filmi birden olan tek yönetmendir. Yarışmayı oynayanlar joker kodu kazanmak istiyorlar. En basit Joker kodu kazanma yöntemi arkadaşınızı davet etmek. Arkadaşınız üye olurken, referans bölümüne sizin kullanıcı adınızı yazdığında otomatik olarak Joker kazanıyorsunuz. Üye olurken giriş yapılmadıysa üzülmeyin telafisi var. Sağ üst bölümde ki 3 noktaya basarak referans giriş yapıldıktan sonra girilebilir. Böylece davet ettiğiniz her arkadaşınız için hesabınıza bir adet Joker yüklenecektir. Üst sınırı yok, dilediğiniz kadar arkadaşınızı hadi oynamaya davet edebilirsiniz.Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli.



19 Aralık Hadi Joker Kodu ➡



18 Aralık Hadi Joker Kodu –> Y7IOTKM

17 Aralık Hadi Joker Kodu –> hadicilerburada



17 Aralık Hadi Joker Kodu –> Hadihesabıma



SunExpress 16 Aralık Hadi Joker Kodu –> GUNES



15 Aralık Hadi Joker Kodu –> TVPLUS17HD15



15 Aralık Hadi Joker Kodu –> TVPLUS13HD15



15 Aralık 12:30 Hadi Joker Kodu –> SUPRADYN



14 Aralık 12:30 Hadi Supradyn Joker Kodu –> FOCUS



13 Aralık 20:30 Hadi Sim Joker Kodu –> (Kişiye Özel Üretilmektedir)



13 Aralık 12:30 Hadi Joker Kodu : —> Ginseng



British Side Hadi Joker Kodu 20:30 —> BRITISHSIDEINGILIZCE



Suprdayn 12 Aralık Hadi Joker Kodu : —> ODAKLANMA



11 Aralık 20:30 Hadi FİZY Joker Kodu : —> TI6O75KM



11 Aralık 12:30 Hadi SUPRADYN Joker Kodu : —> BAŞARI



10 Aralık Dergilik Hadi Joker Kodu : —> ( Kişiye Özel Dağıtılmıştır )



10 Aralık Hadi Supradyn Joker Kodu : —> KONSANTRASYON



9 Aralık Hadi Joker Kodu : —> ÜlkerÇikolata1



8 Aralık TV+ Hadi Joker Kodu : TVPLUS33DA17



7 Aralık Hadi Joker Kodu : —> (Kişiye Özel)



6 Aralık Hadi SUPERCAM EKSTRA 30 BİN Joker Kodu : —> TG7M39



6 Aralık Hadi SUPERCAM Joker Kodu : —> SC23t7



5 Aralık Hadi General Mobile Joker Kodu : —> Gm9pro



4 Aralık Hadi Joker Kodu : —> WE6F5Y2



3 Aralık Vakıf Emeklilik Hadi Joker Kodu : —> Vakıfemeklilik2018



2 Aralık Hadi Bip Joker Kodu : —> BS18HD



2 Aralık Hadi Lifebox Joker Kodu : —>



1 Aralık Hadi TV+ Joker Kodu : 27tvplus33ac



1 Aralık Hadi Digiturk Joker Kodu : SporunTekAdresi



30 Kasım Hadi Goller Cepte Uygulaması Joker Kodu —> Hadigollercepte



29 Kasım Hadi Tadım Joker Kodu —> TADIMBAR



29 Kasım Hadi Ford Türkiye Joker Kodu —> FocusBenim



28 Kasım Hadi Joker Kodu —> Kedievimadoreden



27 Kasım Hadi Joker Kodu —> F4T5GLI



26 Kasım Hadi Mastercard 2. Joker Kodu —> MASTERPASS



26 Kasım Hadi Mastercard Joker Kodu —> flamingo



25 Kasım Hadi Joker Kodu —> WTZALR



24 Kasım akşamı yaşanan teknik aksaklık nedeniyle bir joker hesabınıza tanımlanmıştır



24 Kasım 2018 Hadi TV+ Joker Kodu —> 9286TVPLUS33



23 Kasım 2018 Hadi LORD MOBILE Joker Kodu —> KALE



23 Kasım 2018 Hadi HEPSİBURADA Joker Kodu —> HADİEFSANECUMA



22 Kasım 23:59’a kadar “HADİ1MİLYON” Koduyla Ekstra Joker kazanabilirsiniz!



22 Kasım 2018 Hadi GNC Joker Kodu —> 5XPCP1

HADİ NASIL OYNANIR?

Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması Hadi nasıl oynanıyor? Kolaydan zora doğru 12 adet soru sorulan yarışma uygulama üzerinden canlı olarak oynanıyor. Her gün 12:30 ve 20:30 saatlerinde başlayan iki adet yarışmadan oluşuyor.

Hadi Nedir?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsınız.

Ücretli midir?

Uygulamayı indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

Hangi uygulama marketlerinde bulunur?

iPhone telefonlara Apple App Store üzerinden, Android telefonlara Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Gerçek para mı veriliyor?

Hadi yarışması gerçek para veriyor ve hesap bakiyesi 20 TL olunca bankadan çekilebiliyor.

Kazandığım parayı nasıl çekerim?

Uygulamanın ana sayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendirilirsiniz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yollanır.

Nasıl Oynanır?

Telefon numaranızla kayıt oluyorsunuz. Her gün 12:30 ve 20:30 saatlerinde başlayan iki adet yarışmaya katılıyorsunuz. Yarışmaya katılıp soruları verilen süre sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

Kaç tane joker kazanabilirim?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek joker kazanabilirsin ama her yarışmada sadece 1 joker kullanabilirsin. Dikkat, final sorusunda joker kullanılmamaktadır.

Hadi Baldır Muhabbeti Nedir?

Hadi canlı bilgi yarışmasının bir bölümünde sorulan diz ile kalça arasındaki bölüme 190 bin kişinin baldır demesi ve bu cevabı veren herkesin elenmesi büyük etki yaratmış. Doğru cevabın uyluk çıkması sonrasında yarışmanın mesaj bölümüne binlerce baldır yazılmıştır. Baldır muhabbeti bu şekilde devam etmektedir. Yarışmaya yeni katılan kullanıcılar “baldır” muhabbetinin ne olduğunu aramaktadır.