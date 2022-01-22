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Medya

Hakimliğe sevk edilen Sedef Kabaş tutuklandı

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla Üsküdar'da gözaltına alınıp, hakimliğe sevk edilen Sedef Kabaş, tutuklandı.

AA22 Ocak 2022 Cumartesi 07:18 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 20:17
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Katıldığı bir televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, adliyeye gönderildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş'ı Üsküdar'daki bir otelde gözaltına aldı.

Ekiplerce, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verilen talimat üzerine emniyete götürülen Kabaş'ın buradaki işlemleri tamamlandı.

Kabaş, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

- OLAY

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş'ın bir televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Kabaş'ın suça konu konuşmasını yaptığı kanalın merkezi Sarıyer'de olduğu için dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Savcılıkça, Kabaş hakkında gözaltı kararı verilmişti.

TERS KELEPÇE TİYATROSU

Kabaş, adliyeye sevk edilirken ucuz bir tiyatro oyununa kalkıştı. Gazetecilere, "ters kelepçe vurulmuş" gibi poz verip mağduriyet algısı oluşturmaya çalışan Sedef Kabaş'ın oyununu video görüntüleri bozdu.

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