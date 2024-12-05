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Medya

Halep kuşatması sırasında dikkat çeken olay! Esed'in teklifine Hristiyanlardan ret

Halep'teki Hristiyan mahallesinde bulunan kiliseyi görüntüleyen 24 TV ekibi, dikkat çeken bir olayı ekranlara taşıdı. 24 TV muhabiri Deniz Zeybek, muhalif grupların Halep'i ele geçirdiği sıralarda Esed rejiminin Hristiyanlara “Halep'ten çıkın, benim yanıma gelin” teklifinde bulunduğunu, Halepli Hristiyanların ise Esed'e 'Hayır' dediğini aktardı.

5 Aralık 2024 Perşembe 13:34 - Güncelleme:
Halep kuşatması sırasında dikkat çeken olay! Esed'in teklifine Hristiyanlardan ret
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Suriye'deki silahlı gruplar Halep ve İdlib'de tam kontrolün ardından, Hama'nın kapısına dayandı.

24 TV ekibi, rejim karşıtı silahlı muhalif grupların 8 yıl aradan sonra Esed'den aldığı Suriye'nin ikinci büyük kenti olan Halep'e ulaştı.

Halep sokaklarının nabzını tutan 24 TV ekibi Rusya'ya ait savaş uçaklarının tahrip ettiği binaları görüntüledi.

24 TV Muhabiri Deniz Zeybek, Esed ve Rusya'nın saldırı sonucunda ağır yıkıma uğrayan tarihi Osmanlı caminin rejim tarafından söz verilmesine rağmen restorasyonun yapılmadığı bilgisini aktardı.

HALEPLİ HRİSTİYANLAR ESED'E "HAYIR" DEDİ

Suriye sokaklarında yaşananları ekrana taşıyan 24 TV ekibi, Halep'te hristiyan mahallesinde bulunan kiliseyi görüntüledi.

Hristiyan mahallesinin önemine işaret eden 24 TV muhabiri Deniz Zeybek, dikkat çeken bir olayı anlattı. Zeybek, muhalif grupların Halep'i ele geçirdiği sıralarda Esed rejiminin Hristiyanlara "Halep'ten çıkın, benim yanıma gelin" teklifinde bulunduğunu, Halepli Hristiyanların ise Esed'e "Hayır" dediğini aktardı.

Halepli Hristiyanların muhaliflerin bölgeyi Esed'den aldığından mutlu olduğunu dile getiren 24 muhabiri Zeybek, mahallede cami ve kilisenin karşılıklı olduğuna vurgu yaptı.

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