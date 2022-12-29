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Medya

Halk TV muhabiri istediği cevabı alamadı: Allah devletimize zeval vermesin

Halk TV muhabiri Dilan Alp, Unkapanı'nda EYT başvurusu için bekleyen vatandaşlarla yaptığı röportajda beklemediği cevap ile karşılaştı. Uzun kuyruğun oluşması hakkında muhabirin sorusuna cevap veren vatandaş, 'Bunca yıldır bekliyoruz biraz daha bekleriz hiç sorun yok. Allah devletimize zeval vermesin' dedi.

29 Aralık 2022 Perşembe 12:36 - Güncelleme:
Halk TV muhabiri istediği cevabı alamadı: Allah devletimize zeval vermesin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı ve 2 milyon 250 bin kişiyi kapsayan EYT düzenlemesinin ardından vatandaşlar soluğu SGK'da aldı. Halk Tv muhabiri Dilan Alp vatandaşlarla röportajında beklemediği cevapla karşılaştı.

'ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN'

Vatandaşın, "Biraz daha bekleriz hiç sorun yok. Allah devletimize zeval vermesin. 5 yıl sonra emekli olacakken şimdi emekli oluyorum" ifadelerinin ardından Halk Tv muhabiri Dilan Alp ise vatandaşların kuyruktan şikayetçi olduğunu belirtti.

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