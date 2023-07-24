Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan fon kesilince FETÖ desteğini itiraf etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 14 Mayıs 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimet sonrasında değişim" çağrılarına Halk TV'nin destek verdiğine yönelik düşünce sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir hamle yaparak Halk TV ile yaptıkları protokolün sonlandırılmasına yönelik bir adım attı.



CHP, Halk TV ile sözleşmesini tek taraflı feshetmesi sonrası CHP Genel Merkezi, CHP'li belediyelere genelge göndererek karara uymalarını istedi. CHP yandaşlarında başlayan medya operasyonu siyaset kulislerinde, "Bay Kemal intikam alıyor" yorumlarına neden oldu. Yaşananlar sonrası Halk TV'de CHP'ye bombardıman yayınları da başlarken partiden yapılan açıklamaya paralel olarak yandaşlar birer birer dökülmeye başladı.

AYŞENUR ARSLAN PROGRAMINDA FETÖ'YÜ SAVUNDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Halk TV Spikeri Ayşenur Arslan, CHP'nin Halk TV'ye uyguladığı sansürü dile getirirken itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. Programında FETÖ'yü bile savunduğunu söyleyen Arslan, şunları söyledi:

"Ben kendi adıma söyleyeyim Medya Mahallesi programında Gülen Cemaatine karşı, o konuda cezaevine atılanların bile hakkı, hukuku eğer zedeleniyorsa yayın yapmış bir insanım. Onun için kendimde hak buluyorum. Meslektaşlarım, kendisine 'gazeteciyim' diyenler, Halk TV'ye sansür geldi. Mahallemiz görmedi gerçekten. O sırada sıcaktan olabilir."

İLK YASAK CANLI YAYININ İPTAL EDİLMESİYLE BAŞLAMIŞTI



İlk yasak ise Halk TV'de yayınlanan "Görkemli Hatıralar" programının CHP'li Antalya Döşemealtı Belediyesi'nin mekânında yapılacak olan canlı yayının iptal edilmesiyle ortaya çıktı. Ayrıca CHP'li Antalya Döşemealtı Belediyesi Başkanı Turgay Genç ise programa genelgeden dolayı katılmadı.

