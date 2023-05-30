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FOX TV, Halk TV, Tele 1, KRT, TV5, Flaş Haber ve Sözcü TV... RTÜK, 7 kanal için harekete geçti

RTÜK, seçim sürecinde yayın ilkeleri ve YSK yayın yasaklarına uymayan kanallar hakkında harekete geçti. Açıklamaya göre, FOX TV, Halk TV, Tele 1, KRT, TV5, Flaş Haber ve Sözcü TV'ye inceleme başlatıldı.

30 Mayıs 2023 Salı 12:01 - Güncelleme:
FOX TV, Halk TV, Tele 1, KRT, TV5, Flaş Haber ve Sözcü TV... RTÜK, 7 kanal için harekete geçti
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RTÜK, 28 Mayıs Seçimi sırasında yaptıkları seçim yayını gerekçesiyle aralarında FOX TV, Halk TV, Tele 1, KRT, TV 5, Flaş Haber ve Sözcü TV'nin de bulunduğu kanallar hakkında inceleme başlattı. Yayınlarda 'halkı aşağılayan hakaret ve saldırılarda' bulunulduğu ifade edildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Milli iradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı FOX TV'de programcılardan Çiğdem Toker'in "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlaştırılmaya başlanmıştır. Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosya karara bağlanmak üzere gündeme alınacaktır. Yine İzleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açıklaması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verilen HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV ilgili de incelemeler yapılmaktadır.

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