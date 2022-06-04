Halk TV-Tele1 kavgasında ikinci perde: Yayınımızı kestiniz!

Halk Tv ile Tele1 muhabirleri, Gezi Parkı provokasyonlarının yıl dönümünde, Taksim'de yapılan basın açıklamalarını takip ettikleri sırada darbedildiklerini öne sürdü.

İddialarını suç duyurusunda bulunarak mahkemeye taşıyan muhabirler, gelişme sonrası Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Halk TV muhabirlerinin konuştuğu sırada Tele1 canlı yayını verilirken, Tele1 muhabirlerinin konuştuğu sırada ise Halk TV canlı yayını kesti.

Yaşananlar sonrası Tele1 sunucusu Enver Aysever, Halk TV'yi hedef alarak, "Aynı gemide değilsek nasıl olacak bu iş?" ifadelerini kullandı.

TELE1'DEN TEPKİ: HALK TV APAR TOPAR YAYINDAN ÇIKTI

Tele1'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Halk TV hedef alınarak, "Tele1, Halk TV muhabirinin konuşmasını kesmeden yayınladı! Tele1 muhabiri konuşmaya başlayınca Halk TV apar topar yayından çıktı" ifadelerine yer verildi.

İLK TARTIŞMA DEĞİL: DAHA ÖNCE DE RTÜK ÜZERİNDEN BİRBİRLERİNE GİRMİŞLERDİ

İki kanal arasında geçtiğimiz aylarda da polemik yaşanmış, Tele1'in sahibi Merdan Yanardağ, RTÜK'ün verdiği ceza üzerinden Halk TV'yi hedef almıştı.

Yanardağ, Halk TV'yi hedef alan açıklamasında şunları söylemişti:

"Halk TV sadece kendisine ceza verilmiş gibi yayın yapıyor. TELE 1'den söz etmiyor. TELE 1'e bir ceza kesilmemiş gibi davranıyor. Şunu söylemek istiyorum bu dost kuruluşa yakışmadığı gibi gazetecilik mesleği açısından da doğru değil. Bu talimatı kim verdiyse bilmiyorum. Ama oradaki gazeteci arkadaşlarımızı ben kınıyorum. Bu nasıl bir rekabet anlayışıdır, nasıl bir kıskançlıktır bilmiyorum. TELE 1 kurulduğunda Halk TV vardı, TELE 1 kendi reklamını yapmak, kendi ismini duyurmak için Halk TV'ye ihtiyacı olmadan kuruldu ve Halk TV'ye rağmen var olmaya da devam edecek."