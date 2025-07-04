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Medya

Halk TV, Tele1 ve Sözcü TV'den kanunla inatlaşma! RTÜK Başkanı Şahin: Defalarca uyardık

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Masum gibi gösterilmeye çalışılan yayınların toplumun sinir uçlarıyla oynadığı açıktır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, özellikle Halk TV, Tele1 ve Sözcü TV gibi yayıncıları defalarca uyarmıştır' dedi.

IHA4 Temmuz 2025 Cuma 12:09 - Güncelleme:
Halk TV, Tele1 ve Sözcü TV'den kanunla inatlaşma! RTÜK Başkanı Şahin: Defalarca uyardık
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RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda RTÜK'ün sosyal medya baskıları ile hareket etmediğini ve kanunla konuştuğunu ifade ederek, "6112 sayılı Kanun bize açık bir görev vermiştir; yayıncılığı kamu yararı doğrultusunda denetlemek ve milletimizin temel değerlerine yönelik saldırılara geçit vermemek. Bu kapsamda RTÜK'ten milli ve manevi değerlere hakaret eden, halkı mezhep çatışmasına sürüklemeye çalışan, kin ve düşmanlığı kışkırtan, kutsallara ve devlet büyüklerine saygısızlık eden yayınlara göz yumması beklenemez. RTÜK, hukukun gereğine göre hareket etmektedir" ifadelerini kullandı.

"MASUM GİBİ GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILAN YAYINLARIN TOPLUMUN SİNİR UÇLARIYLA OYNADIĞI AÇIKTIR"

Açıklamasında son zamanlarda alınan Üst Kurul kararları üzerinden kamuoyunu yanıltıcı ve tek taraflı bir algı oluşturulmak istendiğine değinen Şahin, "Türkiye geçmişte de benzer kirli senaryoları görmüştür ama artık kimse bu kara propagandaya teslim olamaz ve sessiz kalamaz. Masum gibi gösterilmeye çalışılan yayınların toplumun sinir uçlarıyla oynadığı açıktır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, özellikle Halk TV, Tele1 ve Sözcü TV gibi yayıncıları defalarca uyarmıştır. Açık, net ve yapıcı şekilde yapılan bu uyarılar ısrarla hiçe sayılmıştır. İhlalin ötesinde kanunla bir inatlaşma hâline getirilen bu yayınlar aralıksız sürdürülmüştür. Ancak anlaşılmaz bir şekilde RTÜK görevini yaptığı için saldırıya geçen bazı kesimlerde toplumu kutuplaştıran yayınları sürdüren bu kuruluşları 'masum' görme-gösterme eğilimi vardır. Bu cezalar keyfi olarak değil, yasanın çiğnenmesi nedeniyle verilmiştir. Şunun altını tekrar çizmek isterim ki; toplumun huzurunu bozan, inanç değerlerine saldıran, kin ve nefret diliyle yayın yapan hiçbir kuruluşa müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz" dedi.

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