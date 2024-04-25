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Medya

Halk TV ve yönetimi hakkında gündem olacak iddialar: Fakir görünelim ki daha çok alsınlar

Gazeteci Ece Zereycan, Halk TV ve yönetimi hakkında önemli iddialarda bulundu. 'Atatürk üzerinden ticaret yaptılar' diyen Zereycan, Şaban Sevinç ve birkaç yöneticinin inanılmaz zenginleştiğini belirterek, 'Hakan Aygün bana 'Mikrofonları falan yenileyemeyiz, daha fakir görünelim ki daha çok kitap alsınlar' dedi.' ifadelerini kullandı.

25 Nisan 2024 Perşembe 08:47 - Güncelleme:
Halk TV ve yönetimi hakkında gündem olacak iddialar: Fakir görünelim ki daha çok alsınlar
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Gazeteci Enver Aysever'e konuşan gazeteci Ece Zereycan, Halk TV ve yönetimi hakkında önemli iddialarda bulundu.

Kanalda, 2013'te sefalet içinde çalıştıklarını söyleyen Zereycan, kanalın nasıl fakir edebiyatı yaptığını anlattı:

İkinci kez Halk TV'de işe başladığımda korkunç sefalet içinde çalışıyorduk. Bu sefalet ekonomik sıkıntı kanalın her tarafına yayılmış durumdaydı. Doğru düzgün mikrofonlarımız yoktu, ses patlıyordu, yalın düşüyordu, çok ciddi teknik aksilik ve aksaklıklar yaşıyorduk. İkinci kez başladığımda yine benzer sıkıntılar vardı fakat Şaban Sevinç ve birkaç yöneticinin inanılmaz bir zenginleşme içerisinde olduğunu gözlemledim. Aylık aldığım 1,5 yıl içinde her şey tamamen değişti. Buna inanamadım.

"SÜREÇ ŞEFFAF DEĞİLDİ"

Vatandaşlar, Halk TV ayakta kalsın diye özgür ve bağımsız yayın yapılabilsin diye genci yaşlısı gerçekten o Atatürk'lü kupa, kitap, bayrak aldılar. Benim komşularım tanıdıklarım herkes aldı ama bunun daha bir genele yayıldığına da inanıyorum. Bu süreç asla şeffaf yönetilmedi. Bizim maaşımız artmadı, kullandığımız ekipman değişmedi, bir mikrofon bile yenilenmedi. Ama onlar birden İtalyan takımlar, ayakkabılar giymeye, jeeplere binmeye, yatlar almaya başladı. Ben susan bir çalışan da değildim.

'FAKİR GÖRÜNELİM'

Ben ekranda ne kadar konuşuyorsam, yayın bittikten sonra da soruyordum, sorguluyordum. Bu kadar satış yapıldı, bu paralar nereye gitti diye soruyordum. Neden yeni mikrofon alınmadığını soruyordum. Tüm bu sorduğum sorular ya geçiştiriliyordu ya da değişik cevaplar veriliyordu. Hakan Aygün'ün, 'Mikrofonları yenileyemeyiz daha fakir görünelim ki daha çok kitap alsınlar" dediğini söyleyebilirim. Dolayısıyla beni istemediler.

"KILIÇDAROĞLU'NA GİDİP ANLATTIM BİR ŞEY YAPMADI"

Burada Atatürk üzerinden ticaret yapıldı. Bir Atatürk sömürüsü olduğuna inanıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na gittim, A'dan Z'ye her şeyi anlattım. TV'nin bu tarz insanlara bırakılamayacak kadar değerli olduğunu anlatmaya çalıştım. Bu sürecin şeffaf yönetilmesi gerektiğini yöneticileri zengin olurken biz hâlâ aynı maaşları alarak ciddi ekonomik sıkıntı çektiğimizi anlattım. Beni dinledi ve hiçbir şey yapmadı.

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