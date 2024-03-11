Halk TV'de AK Parti seçmenine hakaret! Haddini aşan sözlere tepki yağdı

Halk TV yayınında İstanbul'un ilçe ilçe muhtemel seçim sonuçları değerlendirildi. Ancak bu değerlendirmeler sırasında kullanılan ifadeler büyük tepki çekti.

AK PARTİ SEÇMENİNE HAKARET

Siyaset Bilimci Can Kakışım, İstanbul'un ilçelerinde hangi partilerin kazanabileceği ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken skandal niteliğinde çeken ifadeler kullandı.

Kakışım konuyla ilgili, "AK Parti nerede fakir bir ilçe var orada varlığını devam ettiriyor. Biraz eğitimin olduğu biraz daha gelirlerin yükseldiği yerde AK Parti yok" ifadelerini kullandı.