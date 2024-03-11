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Medya

Halk TV'de AK Parti seçmenine hakaret! Haddini aşan sözlere tepki yağdı

CHP'nin fonladığı Halk TV'de konuşan Siyaset Bilimci Can Kakışım AK Parti seçmenine hakaret etti. Kakışım'ın AK Parti seçmenlerinin gelir düzeyinin daha düşük ve eğitimsiz olduğuna yönelik skandal sözlerine tepki yağdı.

11 Mart 2024 Pazartesi 12:18 - Güncelleme:
Halk TV'de AK Parti seçmenine hakaret! Haddini aşan sözlere tepki yağdı
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Halk TV yayınında İstanbul'un ilçe ilçe muhtemel seçim sonuçları değerlendirildi. Ancak bu değerlendirmeler sırasında kullanılan ifadeler büyük tepki çekti.

AK PARTİ SEÇMENİNE HAKARET

Siyaset Bilimci Can Kakışım, İstanbul'un ilçelerinde hangi partilerin kazanabileceği ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken skandal niteliğinde çeken ifadeler kullandı.

Kakışım konuyla ilgili, "AK Parti nerede fakir bir ilçe var orada varlığını devam ettiriyor. Biraz eğitimin olduğu biraz daha gelirlerin yükseldiği yerde AK Parti yok" ifadelerini kullandı.

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