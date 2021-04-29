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Medya

Halk TV'de 'alkollü içki helal' skandalı

Halk TV'de yapılan canlı yayında Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez içkinin Kur'an-ı Kerim'de haram olarak geçmediğini iddia etti.

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29 Nisan 2021 Perşembe 08:15 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 08:15
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Başkan Erdoğan, kabine toplantısının ardından, koronavirüsle mücadele kapsamında salgını kontrol altına alabilmek için 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçildiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bazı kurum ve kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara vermesi kararlaştırılırken, bu yerler arasında tekel bayilerinin de bulunması tartışmalara neden oldu.

HALK TV'DE "ALKOLLÜ İÇKİ HELAL" DEDİLER

Söz konusu tartışmaları Halk TV ekranlarında değerlendiren Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez, içkinin Kur'an-ı Kerim'de haram olarak geçmediğini iddia etti.

Sönmez, "İçki öteden beri haram derler. Kur'an'da haram olarak geçmez. Üç şey haram olarak geçer: Kan, insan eti ve domuz eti. Üçünden başkasına kimse haram demesin diye de bir açıklama vardır. Bunlar dışındakilere haram diyenlere, Allah tarafından ilahi mesaj iletilmiş ama herkes her şeye haram demeye çok meraklı. Bugün Diyanet de aynı şeyi yapıyor." ifadelerini kullandı.

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