Halk TV'de ''Büyük Kürdistan'' küstahlığı! Tepki yağdı

Türkiye'nin kendi topraklarında ve sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor. Türk Silahlı Kuvetleri'nin (TSK) icra ettiği Pençe Kılıç Hava Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin yoğun bulunduğu bölgelere bomba yağdırıldı.

Harekatta 184 terörist öldürülürken 89 hedef ise imha edildi. Terör örgütüne ağır zayiatın verildiği operasyon, yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de bazı odakları rahatsız ediyor.

Operasyonla ilgili Halk TV'de yine skandal açıklamalara yer verildi. Şirin Payzın'ın sunduğu programda TSK'nın gerçekleştirdiği Pençe Kılıç Harekatı ele alındı.

SKANDAL SÖZLER

Programda konuyla ilgili konuşan Gazeteci Nur Batur, örgütün yıllardır ABD desteğiyle inşasına çalıştığı terör devletini, kurmaya bu sözlerle meşhur gördüğünü adeta itiraf etmiş oldu: TSK ne yapmak istiyor? Bence asıl önemli olan konu bu. TSK sınır boyunda, İran sınırından ta Akdeniz'e açılan bir Kürt coğrafyası ve Kürt özerk bölgelerinin birleşmesini önlemeye çalışıyor. Bir Büyük Kürdistan hayali varsa eğer, bu korkuyla bunu önlemeye çalışıyorlar.

Batur'un konuşmasının devamında, Türkiye'nin sınır ötesindeki faaliyetleri için "yaptılar", "oluşturdular", "girdiler" tarzı ifadeler kullanması ise dikkat çekti.