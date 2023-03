Halk TV'de 'Gülnaz Şırınga'dan sonra şimdi de 'Korkmaz Tavukçu' vakası

Altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti.

"HOŞGELDİNİZ GÜLE GÜLE"

Görüşme sonrasında Kılıçdaroğlu'ndan "Gel bakalım Muharrem" cümlesinin adeta intikamını alan İnce, Kılıçdaroğlu'nun elini sıkarak "Hoşgeldiniz, güle güle" diyerek ittifaka katılmayacağına yönelik mesaj verdi.

CHP TROLLERİ İNCE'Yİ HEDEF ALDI

Yaşanan bu olay sonrası CHP medyası Muharrem İnce'ye karşı saldırıya geçerken Fazıl Say, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce için 'goril' benzetmesiyle hakarette bulundu. Say, "Kore'deki Goril'in şartları düzelsin diye 130 bin imza var" dedi. Say, İnce'ye "Kültürsüz şovmen" diye bağırdı. Fondaş gazeteciler Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz, kalemleriyle saldırdı. Şahan Gökbakar alaya aldı, Gökhan Özoğuz, "Proje" yazdı.

HALK TV'DE BÜYÜK KOMEDİ: KORKMAZ TAVUKÇU

Sözlü sataşma sonrası İnce'yi anketler üzerinden vurmaya kalkan CHP medyasından olan Halk TV'de büyük bir komedi yaşandı.

Twitter'da sahte bir hesaptan paylaşılan "Korkmaz Tavukçu" isimli bir Memleket Partisi PM üyesinin istifa mektubu, Halk TV tarafından gerçek gibi paylaşıldı.

"MEMLEKET'TE KILIÇDAROĞLU İSTİFASI" DİYE DUYURDULAR

Konuya ilişkin yorumlarda bulunan Halk TV yorumcuları "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" yazısıyla bu troll istifa mektubunu yorumladı. Program sunucusu İpek Özbey gerçek olmayan istifa mektubunu canlı yayında son kelimesine kadar okudu.

GÜLNAZ ŞIRINGA VAKASI HALA AKILLARDA

Halk TV'de program sunan Özlem Gürses haberi gerçek sanarak konuğuna, "Siyasetin dili uzunca bir zamandır çok gergindi ve tansiyon çok yukarıdaydı. Yetmezmiş gibi sokağa da yansıdı. Bugün, çok olağanüstü bir haber okudum, Gazete Pencere'de okudum. Her sabah mutlaka okuduğum yayın organlarından biri dijitalde. Gazete Pencere'de Sayın Bahçeli'ye aşı yapan bir hemşire vardı. O hemşirenin darp edildiğini siz biliyor muydunuz? Ben de Gazete Pencere'de okudum ve aklım durdu. Aynen şöyle açıklamış. Numune Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınmış bu hemşire hanım. Gülnaz Şırınga: 'Neye uğradığımı anlamadım. Arkamdan gelen 4 kişi aniden sopalarla vurmaya başladı. Kendisine vururken bir yandan da 'Canımızı acıtanın canına okuruz' diye bağırdıklarını söyledi. Sayın Bahçeli'ye aşı yaptığı için, onun canını acıttıklarını düşündükleri için bu kadıncağızı darp etmişler" dedi.

İHRACAT TRENİ İÇİN DE PROVOKASYON YAPMIŞTI

Sözcü gazetesi yazarı Özlem Gürses, Türkiye'den Çin'e doğru yolan çıkan ticaret treninin Halkalı'dan geri döndüğünü savundu. Sosyal medyada dalga konusu olan Sözcü yazarına cevap gecikmedi. Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni nerede?

Türkiye, tarihi projesi ile Çin'e ilk ihracat treni gönderdi. 12 günde Çin'e ulaşacak tren için provokatif bir canlı yayın yapan Sözcü yazarı Özlem Gürses'in tavırları ve 'trenin Halkalı'da durduğu' iddiası tepki çekti.